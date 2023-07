Ο Χιου Έντουαρντς είναι ο παρουσιαστής του BBC που κατηγορείται ότι πλήρωνε ένα νεαρό άτομο για να του στέλνει φωτογραφίες πορνογραφικού περιεχομένου, ανακοίνωσε το βρετανικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο.

Την αποκάλυψη έκανε η σύζυγός του Βίκυ Φλιντ. Σε δήλωση που εξέδωσε εκ μέρους του παρουσιαστή, η Βίκυ Φλιντ αναφέρει ότι ο σύζυγός της «αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας» και τώρα λαμβάνει ενδονοσοκομειακή φροντίδα. Οι ντετέκτιβ της βρετανικής αστυνομίας ολοκλήρωσαν την αξιολόγησή τους για τον παρουσιαστή του BBC και διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί ποινικό αδίκημα.

Το BBC λέει ότι συνεχίζει τώρα την έρευνά του «ενώ συνεχίζει να έχει κατά νου το καθήκον μας να φροντίζουμε όλους τους εμπλεκόμενους». Ο Χιου Έντουαρντς, 61 ετών, είναι ένας από τους πιο γνωστούς παρουσιαστές του BBC. Εργάζεται για το BBC εδώ και τέσσερις δεκαετίες, μεταξύ των οποίων δύο δεκαετίες ως επικεφαλής παρουσιαστής της ναυαρχίδας του BBC, των ειδήσεων των δέκα ωρών.

Έχει παρουσιάσει πολλές σημαντικές στιγμές, όπως τον θάνατο και την κηδεία της βασίλισσας Ελισάβετ Β', τους γάμους του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ και του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν, τα διαμαντένια και πλατινένια Ιωβηλαία της βασίλισσας, την ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και τον θάνατο του Νέλσον Μαντέλα.

Μεγάλωσε στην Ουαλία και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, όπου σήμερα είναι επίτιμος καθηγητής δημοσιογραφίας. Είναι ένας από τους υψηλότερα αμειβόμενους υπαλλήλους του BBC, κερδίζοντας μεταξύ 435.000 και 439.999 λιρών για το 2022/23.

Ζει στο Λονδίνο με τη σύζυγό του και τα πέντε παιδιά τους. Ο Έντουαρντς έχει μιλήσει στο παρελθόν για τους αγώνες του με την κατάθλιψη, όπως αναφέρει ο ιστότοπος του βρετανικού δικτύου.

