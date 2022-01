Η Κάιλι Τζένερ, influencer, επιχειρηματίας και μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν, έκανε... ρεκόρ, καθώς έγινε η γυναίκα με τους περισσότερους followers παγκοσμίως στο Instagram, συγκεντρώνοντας τον εντυπωσιακό αριθμό των 300 και πλέον εκατομμυρίων ακολούθων.

Ο λογαριασμός της είχε το πρωί της Πέμπτης (13/1) 301 εκατομμύρια followers. Πλέον είναι πίσω από τον ποδοσφαιριστή Κριστιάνο Ρονάλντο (389 εκατομμύρια) και τον πρωταθλητή όλων των κατηγοριών, τον ίδιο τον επίσημο λογαριασμό του μέσου κοινωνικής δικτύωσης (460 εκατομμύρια).

Η 24χρονη Τζένερ έγινε διάσημη με τις εμφανίσεις της στο τηλεριάλιτι «Keeping up with the Kardashians», στο πλευρό, μεταξύ άλλων, των ετεροθαλών αδελφών της Κόρτνεϊ, Κιμ και Κλόε Καρντάσιαν.

Στη συνέχεια, ίδρυσε την εταιρεία καλλυντικών Kylie Cosmetics.