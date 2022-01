Τέλος στην επιλογή να ρυθμίσετε ένα βίντεο 7 δευτερολέπτων ως φωτογραφία προφίλ φέρνει το Facebook.

Την αποκάλυψη έκανε ο Matt Navarra, που εξειδικεύεται στα social media, ο οποίος μάλιστα ανήρτησε στο Twitter ένα screenshot μηνύματος ειδοποίησης του Facebook.

Στο μήνυμα, το Facebook ενημέρωνε το χρήστη ότι καταργείται η δυνατότητα χρήσης βίντεο στο προφίλ από τις 7 Φλέβαρη.

Facebook is getting rid of profile videos from February 7



h/t @andrewcurryla pic.twitter.com/GghHVDbJGr