Αποκαλυπτική ήταν η Λάουρα Νάργες στην εκπομπή "The 2night show". Η δημοφιλής παρουσιάστρια παραχώρησε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη αναφερόμενη μεταξύ άλλων στη σχέση της με τον Χρήστο Σαντικάι, στη συμμετοχή της στο λαμπερό "J2US", αλλά και στην αποχώρησή της από το "The Voice".

Περνώντας στο κεφάλαιο "Χρήστος Σαντικάι", η Λάουρα Νάργες μοιράστηκε πτυχές της σχέσης τους, η οποία έχει ρίζες στο παρελθόν." Ήμουν μόνη τρία χρόνια. Ήρθε ο Χρήστος, είναι μια παρά πολύ μεγάλη ιστορία. Απ ό,τι μου έχει πει ο ίδιος ερχόταν στο "So You Think You Can Dance" για να με δει. Δεν θυμάμαι αν τον είχα δει εγώ τότε, δεν ήξερα που μου πάνε τα τέσσερα τότε" είπε αρχικά.

Οι δυο τους όμως συνέχισαν να βρίσκονται ο ένας στη ζωή του άλλου: "Πάντα πηγαίναμε γύρω γύρω. Eπειδή είχε διαγωνιστεί στο "The Voice", είχε έρθει καλεσμένος στο "Πρωινό" τότε που ήμουν και εγώ. Βγάλαμε μια φωτογραφία μαζί και την έχει ακόμα".

Όπως αποκάλυψε η ίδια, ο νεαρός τραγουδιστής ταλαιπωρήθηκε πολύ πριν γίνουν ζευγάρι: "Κάναμε παρά πολύ παρέα πριν γίνουμε ζευγάρι, τα λέγαμε όλα, και χύμα. Ταλαιπωρήθηκε λίγο μαζί μου, αλλά δεν το έδειξε, ήταν κύριος. Σαν ελεύθερη έλεγα "Μ' αρέσει ο τάδε" και τα άκουγε. Απ ό,τι μου λέει προσπαθούσε να στείλει κάποια μηνύματα, κάποια vibes (πως του αρέσω). Θυμάμαι το πρώτο τραγούδι που μου αφιέρωσε μπροστά σε όλους ήταν το "Φύλακας Άγγελος", δεν φαντάστηκα κάτι ερωτικό, ήταν συγκινητικό, εγώ έκλαιγα. Αργότερα μου είπε "ξέρεις εμένα εννοούσα"".

Στο σημείο εκείνο η Λάουρα Νάργες συνέχισε αναφερόμενη στα σχέδια γάμου τους:

"Σε μια εκδρομή με την παρέα στο Λουτράκι καθόμασταν στα πίσω καθίσματα στο αμάξι. Ήταν λίγο στριμωχτά και είχε βάλει το χέρι του κοντά μου, και τότε μου έκανε το κλικ. Μέσα σε τρεις ημέρες κλείδωσαν τα πάντα στη σχέση μας, από τότε είμαστε αχώριστοι δεν θέλουμε δεν μπορούμε χώρια. Σε δυο χρόνια θα έρθω με το προσκλητήριο του γάμου, ξέρω ότι θα μου κάνει την πρόταση φέτος αλλά δεν μου λέει τίποτα παραπάνω".