Σε ηλικία 77 ετών πέθανε η εξαιρετική funk και soul τραγουδίστρια Betty Davis.

Η Betty Davis - που έιχε μεγάλη καριέρα στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 - πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι της, όπως επιβεβαίωσε στο Rolling Stone η Danielle Maggio.

Η «βασίλισσα της funk» υπήρξε πρώην σύζυγος του μεγάλου Miles Davis κι έκανε το ντεμπούτο της το 1964.

Υπήρξε προσωπικότητα με ιδιαίτερη επιρροή στη μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης και παρά το γεγονός ότι ο γάμος της με τον Miles Davis κράτησε μόνο έναν χρόνο, εκτιμάται πως εκείνη τον σύστησε στον κόσμο της rock και επηρέασε τον ήχο του.

Μπορεί οι δισκογραφικές της δουλειές να μην είχαν τεράστια εμπορική επιτυχία, όμως η Davis απέκτησε φανατικό κοινό.

Το όνομά της συνδυάστηκε ακόμη με τις εκκεντρικές εμφανίσεις και τους έντονα σεξουαλικούς στίχους των τραγουδιών της μεταξύ των οποίων και τα «Get Ready for Betty», «Ι 'm Gonna Get My Baby Back», «It's My Life» και «Live, Love, Learn».