Ο Mad Clip, ο hardest working man της ελληνικής rap/ trap σκηνής με τις αλλεπάλληλες μεγάλες επιτυχίες, συνεχίζει να ζει μέσα από τα τραγούδια του.

Θέλοντας να τιμήσουν ακόμα μία φορά τον ίδιο και το μουσικό του έργο, οι συνεργάτες του και η οικογένειά του αποφάσισαν να κυκλοφορήσει ο τελευταίος του δίσκος, που θα έχει τίτλο «Money And Drugs Can't Live In Poverty», τη φράση από την οποία πήρε το καλλιτεχνικό του όνομα.

Tο «Money And Drugs Can't Live In Poverty» θα είναι διαθέσιμο στις 29 Απριλίου και θα περιλαμβάνει κάποια από τα κομμάτια που ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε ολοκληρώσει πριν το τραγικό τροχαίο, όπως αναφέρει το askunfunk. Μεταξύ των tracks θα υπάρχουν τραγούδια όπως τα «Kawasaki», «Nani», «Chit Chat», «Εκατομμυριούχος» και «Streets», καθώς και συνεργασίες του Mad Clip με συναδέλφους του που αποτελούσαν τη φιλική και επαγγελματική οικογένειά του, όπως οι Light, FY, Dj Stephan, Fly Lo, Strat και Thugh Slime.

Επίσης, θα υπάρχουν ένα ή δύο solo κομμάτια, ένα εκ των οποίων θα συνοδεύεται από music video, που θα «ανέβει» στο κανάλι του Mad Clip στο YouTube με τη μορφή footage συλλογής από υπάρχοντα πλάνα με τον Mad Clip.

Το executive producing του «Money And Drugs Can't Live In Poverty» θα κάνει ο Skive, ο παραγωγός στον οποίο ο Mad Clip εμπιστευόταν τον ήχο του και θα κυκλοφορήσει από τη δισκογραφική του οικογένεια, την Capital Music.

{https://www.youtube.com/watch?v=4DdPBhB2BOQ&ab_channel=PanikRecordsTube}