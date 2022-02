Θέτοντας τη γαστρονομία σε πρώτο πλάνο και με δεδομένο ότι το ελληνικό τραπέζι είναι συνώνυμο της ποικιλίας των γεύσεων και των αρωμάτων της ελληνικής γης, της φιλοξενίας, του πολιτισμού και αποτελεί αυθεντική εμπειρία για τον επισκέπτη, με πρωτοβουλία του καθηγητή Δημήτρη Μπούχαλη η Σχολή ξενοδοχειακής και τουριστικής διοίκησης του πολυτεχνικού πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ αποφάσισε να διοργανώσει ένα φεστιβάλ γαστρονομίας, φέρνοντας την Ελλάδα πιο κοντά στην Κίνα.

Το «Greek Gastronomy and Diet Festival: From Ancient Times to modern Mediterranean wellbeing philosophy» (Φεστιβάλ Ελληνικής Γαστρονομίας και Διατροφής: Από την Αρχαιότητα μέχρι τη Σύγχρονη Μεσογειακή Φιλοσοφία Ευημερίας) στο Χονγκ Κονγκ είναι μια ευκαιρία για όλους να εξερευνήσουν την ελληνική γαστρονομία, να δημιουργήσουν ένα οικοσύστημα με λάτρεις του ελληνικού φαγητού, τόσο στο Χονγκ Κονγκ, όσο και την ηπειρωτική Κίνα, και να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να ταξιδέψουν και να βιώσουν την πραγματική Ελλάδα όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Κορυφαία εκδήλωση του φεστιβάλ -που άρχισε τη Δευτέρα με τους σπουδαστές της Σχολής να γίνονται «μάχιμοι» μάγειρες και να ανακαλύπτουν τα μυστικά της ελληνικής κουζίνας- ήταν η ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα με τη συμμετοχή της υφυπουργού Τουρισμού Σοφίας Ζαχαράκη, του ΓΓ Γραμματέα του ΕΟΤ Δημήτρη Φραγκάκη, του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδας στο Χονγκ Κονγκ Κωνσταντίνου Καττούλα και πολλών ακόμη σημαντικών προσκεκλημένων και ειδικών σε θέματα γαστρονομίας.

Η υφυπουργός εξήρε την προσπάθεια να αναδειχθούν τα ελληνικά προϊόντα ως πρεσβευτές όχι μόνο των ποιοτικών παραγωγών αλλά και του τουρισμού. Αναφερόμενη ειδικότερα στις προσπάθειες διασύνδεσης της γαστρονομίας με τον τουρισμό, μίλησε για τις σχετικές δράσεις του υπουργείου και τόνισε ότι γίνεται μια συστηματική προσπάθεια για την ανάδειξη του τοπικού και αυθεντικού «χρώματος» που ξεκινά από την παραγωγή προϊόντων η οποία γίνεται με μεράκι και αγάπη. «Τον τελευταίο χρόνο το υπουργείο έχει εντείνει τις προσπάθειες του για τη βελτίωση του σήματος επισκέψιμων οινοποιείων, την περαιτέρω ανάδειξη τους με διοργάνωση συνεδριών στις Περιφέρειες της Ελλάδος αλλά και την πρόσφατη νομοθέτηση τριών νέων σημάτων. Έτσι, μετά τα Επισκέψιμα Οινοποιεία ακολουθούν τα Επισκέψιμα Ζυθοποιεία, τα Τυροκομεία και τα Ελαιοτριβεία», τόνισε η κ. Ζαχαράκη.

Αναφέρθηκε επίσης, στην έρευνα που έγινε για την βελτίωση του σήματος ελληνικής κουζίνας αλλά και την έρευνα που τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά την αποτίμηση του σήματος επισκέψιμων αγροτικών τουριστικών μονάδων. Δεν παρέλειψε να αναφέρει την μεγάλη επιτυχία της ένταξης της πόλης της Θεσσαλονίκης στον παγκόσμιο κατάλογο Creative cities of gastronomy της UNESCO ενώ έκανε ειδική μνεία στη δημιουργία DMO Γαστρονομίας που θα συσταθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και την ειδική συνεργασία που θα υπάρξει με το υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης σε θέματα αγροδιατροφής. Η κ.Ζαχαράκη έκλεισε το χαιρετισμό της απευθύνοντας πρόσκληση στους συμμετέχοντες από το Χονγκ Κονγκ και ευχήθηκε να επιτρέψουν οι συνθήκες ώστε το επόμενο σεμινάριο να γίνει εκεί δια ζώσης.

Από την πλευρά του ο ΓΓ του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης επεσήμανε ότι ο ΕΟΤ από την πλευρά του στηρίζει και προβάλλει με δράσεις στο εξωτερικό το γαστρονομικό τουρισμό και τον οινοτουρισμό για τα οποία, όπως υπενθύμισε ήδη «τρέχει» από πέρσι ειδικό σποτάκι.

Στο πλαίσιο της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν ειδικές ομιλίες για τα οφέλη της μεσογειακής διατροφής και τα ελληνικά προϊόντα όπως το λάδι, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, η μπύρα αλλά και τα ελληνικά κρασιά.

Το φεστιβάλ συνεχίζεται με διάφορες εκδηλώσεις για τους επόμενους τρεις μήνες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δύο εβδομάδες δημιουργίας και σερβιρίσματος ελληνικών εδεσμάτων, δυο επίσημα δείπνα καθώς και η «μύηση» των φοιτητών στα μυστικά της ελληνικής κουζίνας καθώς περιλαμβάνονται στην εκπαίδευσή τους στην μαγειρική αλλά και στο σερβίρισμα. Οι εισηγήσεις κινήθηκαν γύρω από τρεις άξονες: Ο πρώτος αφορούσε το λάδι, ο δεύτερος το κρασί και τη μπύρα, όπου έγινε κυρίως αναφορά στη μικρο-ζυθοποία της Ελλάδας. Ο τρίτος άξονας αφορούσε τα γαλακτοκομικά προϊόντα και εκεί παρουσιάστηκαν παραδοσιακές μέθοδοι κτηνοτροφίας αλλά και παραγωγής τυριού στη Νάξο, όπως και οι ευεργετικές ιδιότητες του ελληνικού γιαουρτιού», δήλωσε ο καθηγητής Δημήτρης Μπούχαλης.

Από την πλευρά του ο πρύτανης της Σχολής Κέι Τσον (Kaye Chon) εξήρε την εν λόγω πρωτοβουλία, η οποία όπως είπε φέρνει πιο κοντά το πανεπιστήμιο και την Κίνα στην Ελλάδα και τόνισε ότι «ενώ η Ελλάδα είναι γνωστή για την κουλτούρα και την ιστορία της, δεν έχει προωθήσει όσο θα μπορούσε τη γαστρονομία της στην παγκόσμια αγορά παρόλο που από ότι φάνηκε σήμερα έχει απίστευτο γαστρονομικού πλούτο. Η γαστρονομία λοιπόν μπορεί να αποτελέσει τρόπο διαφοροποίησης και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την Ελλάδα και γι' αυτό θα πρέπει να την κάνει γνωστή στον κόσμο διεθνώς».