Η γνωστή εταιρεία ανακοίνωσε μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media πως από εδώ και στο εξής το χρονολόγιο των χρηστών δεν θα αναφέρεται επίσημα ως «News Feed», αλλά ως «Feed».

Το όνομα «News Feed» είχε τεθεί σε εφαρμογή από τότε που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η λειτουργία, πριν από περισσότερα από 15 χρόνια.

Εκπρόσωποι της Meta δήλωσαν σε ειδησεογραφικές ιστοσελίδες του εξωτερικού πως αυτή η απόφαση είναι τυπική και οι χρήστες δεν θα δουν την παραμικρή αλλαγή στην απόδοση και τις λειτουργίες της πλατφόρμας.

Υπάρχουν πολλά σε ένα όνομα, όμως, και το rebranding φαίνεται να αντικατοπτρίζει την σχέση του Facebook με τη διανομή ειδήσεων. Σύμφωνα με το theverge.com, έρευνες έχει δείξει ότι η παραπληροφόρηση παίρνει σημαντικά μεγαλύτερη δέσμευση στην πλατφόρμα από ό, τι οι αναφορές που στηρίζονται σε γεγονότα και οι ρυθμιστικές αρχές εξετάζουν πώς οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας κατατάσσουν αλγοριθμικά το περιεχόμενο στις ροές τους.

Από την πλευρά του, η Meta έχει δηλώσει ότι εργάζεται για τη μείωση του όγκου του πολιτικού περιεχομένου που εμφανίζεται στις αρχικές σελίδες των χρηστών - η δική του έρευνα έδειξε ότι ο αλγόριθμος του News Feed θα μπορούσε να ωθήσει ακόμη και τους πολιτικούς να πάρουν πιο ακραίες θέσεις.

Ωστόσο, από το 2018 κι έπειτα παρατηρείται πως οι χρήστες εστιάζουν πλέον περισσότερο στην αλληλεπίδραση με φίλους ή αγνώστους, παρά με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων. Ακόμη λιγότεροι, δε, είναι αυτοί που μοιράζουν μέσω του Facebook ειδήσεις και περιεχόμενο από ιστοσελίδες και ως εκ τούτου και η ίδια η υπηρεσία ίσως θέλει να στραφεί περισσότερο σε υλικό που δημιουργούν οι χρήστες.

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc