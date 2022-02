Τον ψυχικό και σωματικό πόνο που έχει έλθει στη ζωή της τα τελευταία χρόνια μοιράζεται με τους αναγνώστες του περιοδικού PEOPLE, το supermodel της δεκαετίας του 90, η Λίντα Εβαντζέλιστα (Linda Evangelista) .

Είναι έτοιμη να μοιραστεί την ιστορία της. Με τον τίτλο "Αυτός είναι ο εφιάλτης της αισθητικής μου επέμβασης" μίλησε για τη μάχη να κερδίσει πίσω τη ζωή της, μετά από αποτυχημένες αισθητικές επεμβάσεις.

Ισχυρίζεται ότι το “CoolSculpting” - μια δημοφιλής, εγκεκριμένη διαδικασία κρυολιπόλυσης που είναι γνωστή ως μη επεμβατική εναλλακτική λύση στη λιποαναρρόφηση - της άφησε "μόνιμη παραμόρφωση".

Τον περασμένο Σεπτέμβριο κατέθεσε αγωγή εναντίον της μητρικής εταιρείας για αποζημίωση 50 εκατομμυρίων δολαρίων, ισχυριζόμενη ότι δεν είναι σε θέση να εργαστεί από τότε που υποβλήθηκε σε επτά συνεδρίες σε γραφείο δερματολόγου από τον Αύγουστο του 2015 έως τον Φεβρουάριο του 2016.

"Μου άρεσε πολύ να βρίσκομαι στην πασαρέλα. Τώρα φοβάμαι μήπως πέσω πάνω σε κάποιον γνωστό μου", λέει στο PEOPLE δακρυσμένη, για το εξώφυλλο αυτής της εβδομάδας. "Δεν μπορώ να ζήσω άλλο έτσι, κρυμμένη και ντροπιασμένη. Δεν μπορώ να ζήσω άλλο με αυτόν τον πόνο. Είμαι πρόθυμη να μιλήσω επιτέλους".

Μέσα σε τρεις μήνες μετά τις θεραπείες το supermodel, άρχισε να παρατηρεί εξογκώματα στο πηγούνι, τους μηρούς και στην περιοχή του στήθους. Ηταν οι περιοχές που ήθελε να μειωθεί το λίπος αλλά ξαφνικά μεγάλωναν και σκλήρυναν.

"Προσπάθησα να το διορθώσω μόνη μου, νομίζοντας ότι έκανα κάτι λάθος", λέει η Εβαντζέλιστα, και άρχισε να κάνει δίαιτα και να γυμνάζεται περισσότερο. "Έφτασα στο σημείο να μην τρώω καθόλου. Νόμιζα ότι έχανα το μυαλό μου".

Τελικά, τον Ιούνιο του 2016 πήγε στον γιατρό της. "Έκλαιγα και του είπα: "Δεν έχω φάει, πεινάω. Τι κάνω λάθος;'' Όταν της διέγνωσε την παράδοξη υπερπλασία του λιπώδους ιστού”, συνέχισε το μοντέλο, "είπα: 'Τι στο διάολο είναι αυτό;'". “Και μου είπε ότι καμία δίαιτα και καμία άσκηση δεν πρόκειται να το διορθώσει".

Είναι μια σπάνια παρενέργεια που επηρεάζει λιγότερο από το 1% των ασθενών, όπου η συγκεκριμένη μέθοδος αδυνατίσματος η οποία χρησιμοποιεί χαμηλές θερμοκρασίες για να μειώσει το λίπος σε ορισμένες περιοχές του σώματος προκαλεί το αντίθετο αποτέλεσμα και την επέκταση του προσβεβλημένου λιπώδους ιστού, λέει ο Δρ Alan Matarasso, πλαστικός χειρουργός της Νέας Υόρκης και καθηγητής στην Ιατρική Σχολή Northwell. "Και το πρόβλημα είναι ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην εξαφανιστεί”.

Η Λίντα Εβαντζέλιστα ισχυρίζεται ότι όταν ο γιατρός της επικοινώνησε με την εταιρία του είπε ότι ήθελε να "επανορθώσει" και προσφέρθηκε να πληρώσει για μία νέα λιποαναρρόφηση αλλά με χειρουργό της επιλογής της - έναν ειδικό που, είχαν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν -.

Στην αγωγή της, η Λίντα αναφέρει ότι η εταιρία θα κάλυπτε τη διαδικασία μόνο εάν υπέγραφε συμφωνία εμπιστευτικότητας. Αρνήθηκε και έκανε την πρώτη από τις δύο επεμβάσεις με δικά της χρήματα τον Ιούνιο του 2016.

Μετά τη χειρουργική επέμβαση, λέει το μοντέλο, έπρεπε να φορέσει ειδικά ρούχα, ζώνες και έναν ιμάντα για το πηγούνι για οκτώ εβδομάδες. Δυστυχώς η παραμόρφωση επανήλθε και χρειάστηκε και δεύτερη λιποαναρρόφηση τον Ιούλιο του 2017.

"Δεν ήταν ούτε λίγο καλύτερα", λέει η ίδια. "Τα εξογκώματα υπάρχουν και είναι σκληρά. Αν περπατήσω χωρίς ζώνη φορώντας ένα φόρεμα, τα σημεία τρίβονται και σχεδόν αιμορραγώ”. Λέει επίσης ότι έχει επηρεαστεί και η στάση του σώματός της, επειδή δεν μπορεί πλέον "να βάλω τα χέρια μου επίπεδα στο πλάι.

Linda Evangelista Shares First Photos of Her Body Since Fat-Freezing Nightmare: 'I'm Done Hiding' https://t.co/iOQdaGHvGG pic.twitter.com/d77OUJ7h1I