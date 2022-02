Η Λίντσεϊ Πέρλμαν μια ηθοποιός γνωστή για τη δουλειά της σε τηλεοπτικές σειρές όπως το «Chicago Justice» και το «Empire» είχε εξαφανιστεί στις 13 Φεβρουαρίου στη λεωφόρο North Mariposa Avenue, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες.

«Δεν επέστρεψε στο σπίτι της και κανείς δεν την έχει δει ή ακούσει από τότε», δήλωσαν οι αστυνομικοί την Τετάρτη, ζητώντας τη βοήθεια του κοινού για τον εντοπισμό της.

Η αστυνομία είπε ότι γύρω στις 8:30 π.μ. της Παρασκευής (18/2), αστυνομικοί της περιοχής του Χόλιγουντ βρήκαν το άψυχο σώμα της Πέρλμαν κοντά στη λεωφόρο Φράνκλιν και τη Λεωφόρο Βόρειας Σιέρα Μπονίτα, ενώ ανταποκρινόταν σε κλήση έρευνας για το θάνατό της.

Η 43χρονη ηθοποιός είχε λάβει μεταξύ άλλων μέρος και στο «General Hospital» του δικτύου ABC. Η επίσημη αιτία θανάτου της δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί και η νεκροψία αναμένεται να ρίξει φως.

Lindsey Pearlman was terrific on @GeneralHospital and we are saddened to hear of this tragedy. Our hearts go out to her family and friends. #GH