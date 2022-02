Ένα νέο πρότζεκτ έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, συγγραφέας του έπους φαντασίας «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου», στο οποίο βασίστηκε η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones» (GoT).

Η συνεργασία αφορά τη Marvel με την παραγωγή νέας σειράς βιβλίων κόμικ βασισμένη στην ανθολογία υπερηρώων «Wild Cards», την οποία συνέλαβε και επιμελήθηκε ο Μάρτιν.

