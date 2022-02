Το γύρω του διαδικτύου κάνει ένα επεισόδιο από τη δημοφιλή σειρά, που είχε παιχτεί το 1998, με τίτλο «Simpson Tide».

Το επεισόδιο έδειξε τον Homer Simpson να μπαίνει στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και να πυροβολεί κατά λάθος, έναν υποπλοίαρχο στα ρωσικά ύδατα. Αργότερα, η Ρωσία αποκαλύπτει ότι η Σοβιετική Ένωση δεν είχε ποτέ πραγματικά διαλυθεί, καθώς στρατεύματα και τανκς κατεβαίνουν στους δρόμους και ακολουθεί η αποκατάσταση του Τείχους του Βερολίνου. Το επεισόδιο επαναφέρει στη ζωή και τον Λένιν.

Ο πρωθυπουργός της Σοβιετικής Ένωσης ξεσπά από το γυάλινο φέρετρό του, στο επεισόδιο, και λέει: «Πρέπει να συντρίψουμε τον καπιταλισμό». Το επεισόδιο προβλήθηκε όταν ο Μπόρις Γέλτσιν ήταν πρόεδρος της Ρωσίας.

"Λυπάμαι που το λέω, αλλά γεννήθηκα το 1961, οπότε έζησα 30 χρόνια με τη σκιά της Σοβιετικής Ένωσης", είπε σε συνέντευξή του στο Hollywood Reporter ο δημιουργός της πετυχημένης σειράς, Al Jeen. "Οπότε, σε εμένα, είναι δυστυχώς κανόνας κι όχι μία απλή πρόβλεψη. Απλώς σκεφτήκαμε ότι τα πράγματα θα πήγαιναν τόσο στραβά".

