«Ο χώρος είναι μοναδικός, λόγω της άρτιας κατάστασής του», δήλωσε ο Ιορδανός αρχαιολόγος και συνδιευθυντής του έργου, Wael Abu-Azziza. «Είναι 9.000 ετών και όλα ήταν σχεδόν άθικτα».

To ιερό είναι κοντά σε μεγάλα οικοδομήματα γνωστά ως «χαρταετοί της ερήμου», -που βρίσκονται διάσπαρτα στις ερήμους της Μέσης Ανατολής-, ή αλλιώς παγίδες που πιστεύεται ότι έβαζαν άγριες γαζέλες που προορίζονταν για σφαγή.

Μέσα στο ιερό υπήρχαν δύο λαξευτές ορθογώνιες πέτρες που έφεραν ανθρωπόμορφες φιγούρες, η μία συνοδευόταν από μια αναπαράσταση του «χαρταετού της ερήμου». Ακόμα υπήρχε ένας βωμός, μια εστία, θαλάσσια όστρακα και μία μικρή κατασκευή για την παγίδευση γαζελών.

Οι ερευνητές ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι το ιερό «ρίχνει εντελώς νέο φως στον συμβολισμό, την καλλιτεχνική έκφραση καθώς και την πνευματική κουλτούρα αυτών των άγνωστων μέχρι σήμερα νεολιθικών πληθυσμών».

{https://www.youtube.com/watch?v=AAHR0KOElwQ&feature=emb_logo}

Στην ομάδα συμμετείχαν αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο «Al Hussein Bin Talal» της Ιορδανίας και από το Γαλλικό «Institute of the Near East». Οι ανασκαφές στην περιοχή ξεκίνησαν το 2021.

{https://www.youtube.com/watch?v=qFOOwTX-5Yk&t=18s}