Λίγα 24ωρα μετά το σεισμό που κατέγραψε στον Άρη το Εργαστήριο Αεριώθησης της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, ένα ακόμη πιο εντυπωσιακό στοιχείο βλέπει το φως της δημοσιότητας και πυροδοτεί σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

Μια φωτογραφία που κατέγραψε το rover, το ρομποτικό όχημα το οποίο εξερευνά τον κρατήρα Γκέιλ στον Άρη, περιλαμβάνει ένα μεγαλύτερο σχηματισμό βράχων, γεμάτο με ρωγμές από πιέσεις που πιθανόν να προκλήθηκαν από σεισμούς.

Στη φωτογραφία απεικονίζεται κάτι που μοιάζει πολύ με μια πόρτα!

Είναι μια είσοδος σε μια μυστική υπόγεια σήραγγα, ίσως αναρωτηθούν κάποιοι βλέποντάς το στο πλαίσιο του όλου μωσαϊκού στο οποίο μπορούμε να δούμε αυτή τη μικρή κόγχη σε έναν βράχο μαζί με άλλους όγκους, ρωγμές, σχήματα και άλλα διαβρωτικά χαρακτηριστικά σε όλη την επιφάνειά του.

About this raw image (https://t.co/hZxiepGQXx), what's that? An entrance to a secret underground tunnel? Watching it in context as part of the whole mosaic, we can see that little niche in a rock w/ other blocks, fractures, shapes & other erosive features all over that rock face. pic.twitter.com/ou4Ze941HR