Η Ελλάδα στον αποψινό (14/05) τελικό της Eurovision 2022 θα διαγωνιστεί με την Αμάντα Γεωργιάδη Tenfjord και το «Die Together» για να διεκδικήσει μια από τις υψηλότερες θέσεις.

Με σοβαρές πιθανότητες να βρίσκεται μέσα στη δεκάδα των δέκα καλύτερων τραγουδιών η Αμάντα Γεωργιάδη Tenfjord θα εμφανιστεί εκπροσωπώντας την Ελλάδα στον τελικό της Eurovision.

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (13/05), η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεοπτικών Μεταδόσεων (EBU) ανακοίνωσε την σειρά εμφάνισης και η Ελλάδα με την Αμάντα Γεωργιάδη Tendjord θα παρουσιαστεί στη 17η θέση, μετά το Βέλγιο και πριν από την Ισλανδία, δηλαδή περίπου κατά τις 23:35-23:40.

Η ανάρτηση της Αμάντα

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο στάδιο Pala Olimpico στο Τορίνο της Ιταλίας, όπου διεξάγεται η φετινή Eurovision, η τελευταία πρόβα της ελληνικής συμμετοχής με εκπρόσωπο την Αμάντα Γεωργιάδη Tenfjord και το τραγούδι «Die Together».

Η νεαρή τραγουδίστρια δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες με την ίδια να ερμηνεύει το «Die Together» αλλά και δύο λίστες με τον τρόπο που μπορούν να την ψηφίσουν οι χώρες εκτός Ελλάδας.

«Απόψε είναι η μεγάλη βραδιά. Εμφανίζομαι στη 17η θέση. Δείτε πώς θα ψηφίσετε για την Ελλάδα – κάθε ψήφος μετράει. Πάμε», έγραψε στη λεζάντα.

Η σειρά εμφάνισης στον τελικό της Eurovision 2022 είναι η εξής:

Τσεχία: We Are Domi - «Lights Off»

Ρουμανία: WRS - «Llámame»

Πορτογαλία: Maro - «Saudade, Saudade»

Φινλανδία: The Rasmus - «Jezebel»

Ελβετία: Marius Bear - «Boys Do Cry»

Γαλλία: Alvan & Ahez - «Fulenn»

Νορβηγία: Subwoolfer - «Give That Wolf A Banana»

Αρμενία: Rosa Linn - «Snap»

Ιταλία: Mahmood & Blanco - «Brividi»

Ισπανία: Chanel - «SloMo»

Ολλανδία: S10 - «De Diepte»

Ουκρανία: Kalush Orchestra - «Stefania»

Γερμανία: Malik Harris - «Rockstars»

Λιθουανία: Monika Liu - «Sentimentai»

Αζερμπαϊτζάν: Nadir Rustamli - «Fade To Black»

Βέλγιο: Jérémie Makiese - «I Miss You»

Ελλάδα: Αμάντα Γεωργιάδη Tenfjord - «Die Together»

Ισλανδία: Systur - «Með Hækkandi Sól»

Μολδαβία: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers - «Trenulețul»

Σουηδία: Cornelia Jakobs - «Hold Me Closer»

Αυστραλία: Sheldon Riley - «Not The Same»

Ηνωμένο Βασίλειο: Sam Ryder - «Space Man»

Πολωνία: Ochman - «River»

Σερβία: Konstrakta - «In Corpore Sano»

Εσθονία: Stefan - «Hope»