H τραγουδίστρια, επιχειρηματίας και ηθοποιός, που έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με το Netflix, δεν διστάζει να δείξει την ευάλωτη πλευρά της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ μιλά μεταξύ άλλων για την κριτική που είχε δεχθεί από τα ΜΜΕ στην αρχή της καριέρας της. «Πίστευα πραγματικά πολλά από αυτά που έλεγαν», λέει, αναφερόμενη σε αρνητικά σχόλια που δεχόταν.

«Ήταν δύσκολο, είχα πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Έπρεπε να ανακαλύψω ποια ήμουν πραγματικά, να πιστέψω σε αυτό και να μην πιστεύω τίποτα άλλο», αναφέρει σε άλλο σημείο του τρέιλερ.

Είναι άλλωστε, γνωστό πως έχει αμφισβητηθεί πολλές φορές για την καριέρα της, καθώς εκτός από θαυμαστές, έχει και πολλούς αντιπάλους, οι οποίοι τη θεωρούν απλώς «μία εντυπωσιακή παρουσία» και όχι κάποιο «μεγάλο ταλέντο». Στο ντοκιμαντέρ μιλά και ο σύντροφός της, Μπεν Άφλεκ και θυμάται ότι κάποτε την είχε ρωτήσει- για τη φρενίτιδα των ΜΜΕ για το πρόσωπό της- «Δεν σε ενοχλεί αυτό;». «Το περίμενα», ήταν η απάντηση που πήρε.

Η ταινία θα περιλαμβάνει επίσης νέα πλάνα από την ερμηνεία της στην ορκωμοσία του προέδρου Τζο Μπάιντεν, όπου τραγούδησε τα «This Land Is Your Land» και «America, the Beautiful», καθώς και στιγμές από τα παρασκήνια κατά τη διάρκεια της δημιουργίας της ταινίας «Hustlers». Επιπλέον, θα μποροέσουν να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει στα παρασκήνια μεγάλων γεγονότων όπως το ημίχρονο του Super Bowl το 2019.

{https://www.youtube.com/watch?v=7bUXJtGcZd4}