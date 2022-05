Σύμφωνα με δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης του Ιndependent, ο Λιότα, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην κλασική αστυνομική ταινία Goodfellas του Μάρτιν Σκορτσέζε το 1990, πέθανε στον ύπνο του στη Δομινικανή Δημοκρατία, ενώ γύριζε μια νέα ταινία.

Ο βραβευμένος ηθοποιός και παραγωγός κινηματογράφου αφήνει πίσω του την κόρη του, Karsen. Ήταν αρραβωνιασμένος και ετοιμαζόταν να παντρευτεί την Jacy Nittolo.

Ο Liotta βρισκόταν στη Δομινικανή Δημοκρατία για τα γυρίσματα ταινίας με τίτλο Dangerous Waters.

Η κινηματογραφική του καριέρα διήρκεσε τέσσερις δεκαετίες. Εκτός από την καταξιωμένη ερμηνεία του στην ταινία Goodfellas, ο Liotta είχε επίσης διάσημες ερμηνείες σε ταινίες όπως Something Wild και Field of Dreams.

