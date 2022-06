Η πολύ γνωστή και χιλιοτραγουδισμένη μπαλάντα «Wind of Change» των Scorpions δεν θα ακούγεται με τους ίδιους στίχους στις συναυλίες του συγκροτήματος λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο τραγουδιστής των Scorpions Klaus Meine ανέλυσε την απόφασή του να αλλάξει τους στίχους του "Wind Of Change", ενός αντιπολεμικού ύμνου που το δυτικογερμανικό ροκ συγκρότημα έβγαλε μετά την εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Μουσικής Ειρήνης της Μόσχας το 1989.

Μιλώντας στο TCH της Ουκρανίας, ο Meine δήλωσε πρόσφατα: «Από την κυκλοφορία του (νέου άλμπουμ των Scorpions) Rock Believer τον Φεβρουάριο, ετοιμάζαμε μια νέα συναυλία, ένα νέο σετ. Είχαμε κλείσει περιοδεία στο Λας Βέγκας. Σκέφτηκα, "Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ρομαντικοποιήσουμε τη Ρωσία με στίχους όπως, "Follow the Moskva / Down to Gorky Park". Και ήθελα να κάνω μια δήλωση ότι υποστηρίζουμε την Ουκρανία σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση».

Ο Meine συνέχισε: «Η Ουκρανία είναι η πιο όμορφη χώρα της Ευρώπης. Όταν έγραψα το "Wind Of Change", αφορούσε την εποχή που οι Scorpions πήγαν για πρώτη φορά στη Σοβιετική Ένωση το '88, όταν παίξαμε 10 συναυλίες στο Λένινγκραντ μετά από όλα αυτά τα χρόνια που ζούσαμε στη σκιά του Τείχους του Βερολίνου, ζώντας με το Σιδηρούν Παραπέτασμα, για να δούμε πώς έχουμε την ευκαιρία με τη μουσική να χτίσουμε γέφυρες και να έρθουμε πραγματικά κοντά.

»Έτσι, ήταν πολύ εμπνευσμένο από αυτή τη στιγμή της ελπίδας, της ελπίδας για έναν πιο ειρηνικό κόσμο και απλά να ενωθούμε για ένα ειρηνικό μέλλον. Αυτή ήταν η έκφραση. Και τόσα χρόνια μετά, νομίζω ότι το τραγούδι έχει χάσει το νόημα του ύμνου της ειρήνης, του τραγουδιού της ελπίδας. Αλλά έπρεπε να αλλάξω αυτούς τους στίχους, όπως είπα».

Έτσι, οι Scorpions αποφάσισαν να αλλάξουν τους «επίμαχους» στίχους για την τρέχουσα αμερικανική και ευρωπαϊκή τους περιοδεία.

{https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ&t=1s}