Η Μαράια Κάρεϊ δέχτηκε μήνυση 20 εκατομμυρίων δολαρίων για φερόμενη παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σχετικά με το επιτυχημένο τραγούδι της, All I Want for Christmas Is You.

Η τραγουδίστρια και μουσικός παραγωγός, Ουόλτερ Αφανασιέφ κατονομάζονται και οι δύο στη μήνυση, την οποία ασκεί ο τραγουδοποιός Άντι Στον. Η Κάρεϊ κυκλοφόρησε το τραγούδι το 1994 ως μέρος του άλμπουμ της Merry Christmas και έχει αναγνωριστεί ως μια από τις πιο γνωστές εορταστικές επιτυχίες. Σε νομικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ στην ανατολική συνοικία της Λουιζιάνα, ο Στόουν ισχυρίζεται ότι συνέγραψε το τραγούδι το 1989 και δεν έδωσε ποτέ άδεια για τη χρήση του. Τα έγγραφα, τα οποία έλαβε η PA Media, αναφέρουν ότι η Κάρεϊ και οι συνεργάτες της «εν γνώσει τους» παραβιάσαν τα πνευματικά δικαιώματα του Στόουν για το τραγούδι. Οι εναγόμενοι διέπραξαν «πράξεις αδικαιολόγητου πλουτισμού με την μη εξουσιοδοτημένη ιδιοποίηση της εργασίας του ενάγοντα και της καλής θέλησης που συνδέεται με αυτό». Το Merry Christmas κυκλοφόρησε από την Columbia Records την 1η Νοεμβρίου 1994 και έγινε το χριστουγεννιάτικο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών στις ΗΠΑ, πουλώντας περισσότερα από 15 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Σύμφωνα με το Celebrity Net Worth, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός λαμβάνει κάθε Δεκέμβριο περίπου 599.000 -998.000 δολάρια μόνο από το All I Want For Christmas Is You. {https://www.youtube.com/watch?v=aAkMkVFwAoo}