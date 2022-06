Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε το δημοφιλές συγκρότημα αλλά δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για το πώς ή πού είχε πεθάνει.

Ο Such έπαιξε μαζί με τους Bon Jovi από το 1983 έως το 1994, όταν είχαν επιτυχίες όπως τα You Give Love a Bad Name, Livin' on a Prayer και Bad Medicine.

«Ο Alec ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργίας του συγκροτήματος», έγραψε στο Twitter ο τραγουδοποιός Jon Bon Jovi. «Για να είμαι ειλικρινής, βρήκαμε το δρόμο ο ένας για τον άλλον μέσω εκείνου...».

«Σήμερα αυτές οι ιδιαίτερες αναμνήσεις φέρνουν ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου και ένα δάκρυ στα μάτια μου», πρόσθεσε. «Θα μας λείψει πολύ».

Του «πιστώθηκε» πάντως ότι ένωσε το συγκρότημα και τον θυμούνται ως έναν αγαπημένο φίλο που ήταν «άγριος και γεμάτος ζωή».

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη στις 14 Νοεμβρίου 1951, ο Such έγινε μια οικεία φιγούρα στη μουσική σκηνή του Νιου Τζέρσεϊ, όπου εμφανίστηκε το συγκρότημα, αναφέρει το Associated Press.

Αρχικά έπαιζε σε ένα συγκρότημα που ονομαζόταν The Message.

Ως μάνατζερ του Hunka Bunka Ballroom στο Sayreville, ήταν υπεύθυνος για τις εμφανίσεις των Jon Bon Jovi και των The Wild Ones, πριν ενταχθεί ο ίδιος στο συγκρότημα, όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική έκδοση του BBC.