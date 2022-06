Το μίσος που έβγαζαν ο ένας για τον άλλο μέσω των social media και η «τροφή» που έδιναν στα διάφορα sites, γιγάντωσαν την δημοφιλία τους και τους δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι «είναι αυτοί και κανείς άλλος».

Μία εκδήλωση για την μουσική, η οποία μάζεψε τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της χώρας, επισκιάστηκε επειδή δύο «καλλιτέχνες» έχουν αντιπαλότητα και αποφάσισαν να μετρηθούν σε live μετάδοση.

Τράπερς οι οποίοι αντιγράφοντας τους top καλλιτέχνες τις ΗΠΑ κάνουν καριέρα, παραμυθιάζοντας παιδιά και εφήβους. Τραγούδια γεμάτα μίσος, στίχοι που μιλούν για όπλα και ναρκωτικά.

Και σα να μην έφτανε αυτό, το όλο «σύστημα» τους κλείνει το μάτι, ορμώμενο από τους followers που έχουν στα social media και φοβούμενο μη τυχόν χάσουν... πελάτες.

Όλα αυτά οδήγησαν στο χοντρό επεισόδιο χτες μεταξύ Light και Snik το οποίο έφερε και «πόλεμο» στα social media. Η χτεσινή τραγική εικόνα να πέφτει ξύλο μεταξύ και μπράβων αμαυρώνει την εικόνα γενικότερα της μουσικής αλλά και την πορεία ανθρώπων που έχουν... περπατήσει χιλιόμετρα στο χιπ κοπ. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Νίκου Βουρλώτη που αποχώρησε αηδιασμένος από την εκδήλωση ενώ ήταν να απονείμει και βραβείο.

Τι ανέφερε στην ανάρτησή του:

Σήμερα πήγα στα MAD VMA’s με σκοπό να παρουσιάσω το βραβείο για το καλύτερο hip hop clip. Με τίμησε ιδιαίτερα η πρόταση του καναλιού, όχι μόνο γιατί ήμουν μέλος αυτής της τηλεοπτικής ομάδας από το ξεκίνημά του αλλά κι επειδή είχα τη χαρά να πάρω αυτο το βραβείο πολλές φορές στο παρελθόν στην πολύχρονη καριέρα μου.

Ήθελα να δω φίλους, ήθελα να ζήσω τη μαγεία των βραβείων που τόσο έχει λήψει απ’ όλους μας…

Είχα μάλιστα προετοιμαστεί καλά…

Θα μιλούσα για τους FFC, για TXC, για Ημίζ, για Razastarr αποδίδοντας τα εύσημα στα ιστορικά hip hop ονόματα της χώρας και θα ένιωθα χαρά και υπερηφάνεια λέγοντας ότι "σήμερα το hip hop είναι η πιο δημοφιλής μουσική στην Ελλάδα" δίνοντας τη σκυτάλη σε όλα αυτά τα νέα παιδιά με τα εκατομμύρια streams και views.

Και λίγο πριν ανέβω στη σκηνή, βλέπω να πέφτει ξύλο, πολύ ξυλο, υποκινούμενο μάλιστα από μερικά από αυτά τα παιδιά, που συνοδεύονται από ανθρώπους που παραπέμπουν σε άλλα ήθη και σκηνικά. Δυστυχώς η «μπάλα» πήρε και τους παραδίπλα παριστάμενους, είτε ήταν η Έλενα Παπαρίζου είτε κάποια παιδιά που εργάζονται σε δισκογραφικές εταιρείες. Και οι κάμερες γράφουν. Και το ίντερνετ ξεσπά, κυρίως κατά της μουσικής ΜΟΥ, και της κουλτούρας ΜΟΥ. Και ΔΥΣΤΥΧΩΣ έχουνε «πάτημα»!!!

Και η χαρά μου μετατράπηκε σε ντροπή. Σηκώθηκα και έφυγα αηδιασμένος. Δεν παρουσίασα καμιά απονομή, δεν ανέβηκα καν στη σκηνή.

Όχι, δεν απολογούμαι. Μόνο υπόσχομαι με τη μουσική μου και τη στάση μου να σας αποδείξω ότι κάνετε λάθος. Ότι η rap δεν είναι μόνο ποζεριλίκια, βία και μπράβοι. Πως και περιεχόμενο έχει και συναισθήματα κουβαλά.

Όσο για τους άλλους, μια φιλική συμβουλή:

Καθαρίστε τη συμπεριφορά σας, τη «φάση» σας!!!Δείτε λίγο ψύχραιμα τι γίνεται. Γιατί όπως λένε και στη γενέτειρα του είδους, «What goes up, must come down"!!!

Νίκος Βουρλιώτης

a.k.a NiVO

23/6/22