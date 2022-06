«Έσπασε» το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων παγκοσμίως σε εισπράξεις η ταινία «Top Gun: Maverick», μετά από ένα μήνα στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Αξίζει να σημειωθεί πώς είναι η πρώτη ταινία του 2022 που το κατάφερε και μάλιστα χωρίς να παιχτεί στις αίθουσες της Κίνας και της Ρωσίας, δυο πολύ μεγάλες αγορές.

Η ταινία, με budget 170 εκατομμύρια, μπορεί να μην έκανε το καλύτερο άνοιγμα ταινίας για Memorial Weekend στις ΗΠΑ, ούτε το καλύτερο άνοιγμα για το 2022 (παραμένει στο «Doctor Strange in the Multiverse of Madness» με 187 εκατομμύρια δολάρια) αλλά μέσα στο περασμένο έφτασε τα 521 εκατομμύρια στο box office της Αμερικής και 484.7 εκατομμύρια στον υπόλοιπο κόσμο, ξεπερνώντας τα 943 εκατομμύρια του «Doctor Strange 2».

Το «Top Gun: Maverick» κατάφερε να γίνει η πιο πετυχημένη εισπρακτικά ταινία του Τομ Κρουζ ξεπερνώντας το «Mission Impossible: Fallout» του 2018 το οποίο είχε κερδίσει 791.1 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

{https://www.youtube.com/watch?v=giXco2jaZ_4}