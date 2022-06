Η μεγάλη αγάπη του Άλις Κούπερ για τη μουσική και την Ελλάδα γέννησε την ιδέα της συναυλίας, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, με σκοπό την ανάδειξη του αιτήματος για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Δύο φορές θα δούμε τον Άλις Κούπερ φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα. Τη μία στο Ολυμπιακό στάδιο με τους Scorpions και μία στο Ηρώδειο, με τον Ντέσμοντ Τσάιλντ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Είναι ο μουσικός που τόλμησε πρώτος να εισαγάγει στοιχεία από ταινίες τρόμου στις ροκ συναυλίες εξ ου και του αποδόθηκε ο τίτλος του «νονού τoυ shock rock». Εχει ερμηνεύσει με τη χαρακτηριστική βραχνή, απόλυτα αναγνωρίσιμη φωνή του δεκάδες επιτυχίες, μεταξύ των οποίων και τα «Poison», «Bed of Nails», «Feed My Frankestein», «House of Fire», «Hey Stoopid», και έχει κυκλοφορήσει δίσκους που πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Είμαι 46 χρόνια ερωτευμένος με το ίδιο κορίτσι»

Μιλώντας στο Gala, ο Άλις Κούπερ μίλησε για την δύναμη της αγάπης καθώς συμπορεύεστε στη ζωή με την ίδια σύντροφο επί δεκαετίες.

«Είμαι ευλογημένος. Εχω παντρευτεί μόνο μία φορά, είμαι με το ίδιο κορίτσι εδώ και 46 ολόκληρα χρόνια και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο κοντά ο ένας στον άλλο απ’ ό,τι βρισκόμαστε σήμερα. Η συμβουλή που δίνω είναι η εξής:

Μην παντρευτείς το άτομο που αγαπάς αλλά αυτό με το οποίο είσαι ερωτευμένος». Και εννοώ πως κι εκείνο είναι ερωτευμένο μαζί σου όσο κι εσύ μαζί του. Αυτό σημαίνει πως δεν θα κάνεις κάτι για να πληγώσεις τον άλλο, δεν θα τον απατήσεις, θα περάσετε μαζί τη ζωή σας προσπαθώντας να κάνετε ο ένας τον άλλο καλύτερο. Η γυναίκα μου λέει ότι «ο γάμος δεν είναι 50%-50%. Είναι 100%-100%», γιατί ο καθένας πρέπει να προσφέρει ολόκληρο τον εαυτό του. Πάντα αντιμετώπιζα τον γάμο μου ως μια σχέση δύο δυσλειτουργικών ανθρώπων που αρνούνται να εγκαταλείψουν ο ένας τον άλλον».

{https://www.youtube.com/watch?v=NO2cHJmDkBg}

Alice Cooper, Σάκης Ρουβάς και Φοίβος στο Μουσείο της Ακρόπολης

Χθες, (26/06) ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Καθ. Νίκος Σταμπολίδης, υποδέχθηκε και ξενάγησε στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου τους Desmond Child, Alice Cooper, Rita Wilson, The Rasmus, Kip Winger, Chris Willis, Andreas Carlsson, Tabitha Fair, Φοίβο, Σάκη Ρουβά και Γιώργο Λεμπέση.

Με αφορμή την συναυλία που έγινε στο Μουσείο της Ακρόπολης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, δημοσίευσε σήμερα (27/06) στο Facebook φωτογραφίες με ξένους και Έλληνες καλλιτέχνες.

Η λεζάντα της φωτογραφίας στο Facebook ανέφερε τα εξής:

«Χθες, σε μία μαγική βραδιά στο Μουσείο της Ακρόπολης πριν από τη μεγάλη αποψινή συναυλία με στόχο την ευαισθητοποίηση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, μια πρωτοβουλία του Phoebus, του Desmond Child και του George Lebesis. Kαλλιτέχνες από τη διεθνή και την εγχώρια μουσική σκηνή, όπως Alice Cooper, Rita Wilson, Bonnie Tyler, Sakis Rouvas ενώνουν τις δυνάμεις και τις φωνές τους για να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά η διεκδίκηση για την επανένωση των γλυπτών».

{https://www.facebook.com/NikiKerameus/posts/570617174422050}