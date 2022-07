Το " Minions: The Rise of Gru " της Illumination είναι η τελευταία ταινία κινουμένων σχεδίων στο franchise Despicable Me - εκτιμάται ότι κέρδισε 125 εκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά για το τετραήμερο εναρκτήριο σαββατοκύριακο της, σύμφωνα με τη Universal.

Αυτό δίνει στην ταινία το ρεκόρ για το μεγαλύτερο άνοιγμα το σαββατοκύριακο των διακοπών της 4ης Ιουλίου, ξεπερνώντας το "Transformers: Dark of the Moon", το οποίο κέρδισε 115 εκατομμύρια δολάρια το 2011. Σύμφωνα με πηροφορίες, η βιομηχανία περίμενε με αγωνία να δει αν οικογένειες - που ήταν κάπως απρόθυμες να φέρουν τα παιδιά τους στον κινηματογράφο κατά τη διάρκεια της πανδημίας - θα επέστρεφαν στους κινηματογράφους. Μολονότι υπήρξαν οικογενειακές επιτυχίες όπως το " Sonic the Hedgehog 2 ", αυτό το ερώτημα έγινε πιο πιεστικό μετά την πτώση του "Lightyear" της Disney ( DIS ) και της Pixar στο box office τον περασμένο μήνα. Η επιτυχία του «Minions» δείχνει ότι οι οικογένειες θέλουν να επιστρέψουν ξανά στους κινηματογράφους για την κατάλληλη ταινία. «Οι οικογένειες θέλουν να είναι στους κινηματογράφους», είπε στο CNN Business ο Τζιμ Ορ, πρόεδρος της εγχώριας θεατρικής διανομής της Universal.

Το γιατί το "Minions" τα πήγε καλά είναι πιθανότατα ένα μείγμα καλών κριτικών (έχει βαθμολογία 71% στο Rotten Tomatoes ), που είναι η επόμενη δόση σε ένα franchise που κέρδισε περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως — και πιθανώς ακόμη και το TikTok, μετά τη δημιουργία του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης μια viral τάση που έκανε τους κινηματογραφόφιλους να ντύνονται με επίσημα ρούχα για να δουν την ταινία.

Το "Minions" είχε αρχικά προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει το 2020, αλλά καθυστέρησε πολλές φορές λόγω της πανδημίας.

«Μια νοκ-άουτ ερμηνεία του «Minions: The Rise of Gru» μπορεί να μην ήταν εγγυημένη, δεδομένων των λιγότερο από αστρικών αποτελεσμάτων για ορισμένες πρόσφατες οικογενειακές ταινίες» , είπε στο CNN Business ο Paul Dergarabedian, ανώτερος αναλυτής μέσων της Comscore ( SCOR ) . «Ωστόσο, η απήχηση των «ανόητων» Minions επιβεβαίωσε την αγάπη των θεατών για τις φιγούρες».

Τώρα, οι κινηματογραφικές αίθουσες ελπίζουν να συνεχίσουν το καυτό σερί καθώς προετοιμάζονται για μια από τις μεγαλύτερες ταινίες της χρονιάς: «Thor: Love and Thunder». Η τελευταία ταινία της Marvel, στην οποία ο Κρις Χέμσγουορθ επαναλαμβάνει τον ρόλο του ως Θεού των Θάντερ, βγαίνει στους κινηματογράφους αυτό το Σαββατοκύριακο.