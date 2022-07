Ο Μπραντ Πιτ ανέφερε πρόσφατα λεπτομέρειες για την σπάνια πάθηση από την οποία ισχυρίζεται πως πάσχει, αν και δεν του έχει γίνει επίσημη διάγνωση.

Πρόκειται για την «προσωπαγνωσία», η οποία σχετίζεται με την αδυναμία αναγνώρισης προσώπων, που συνήθως επηρεάζει το άτομο για το μεγαλύτερο μέρος ή και όλη τη ζωή του.

Brad Pitt details his struggle with rare 'face blindness' condition prosopagnosia https://t.co/5gGK7PrVjV

Πολλοί άνθρωποι με την πάθηση αυτή δεν μπορούν καν να αναγνωρίσουν μέλη της οικογένειάς τους, τους συντρόφους ή τους φίλους, ενώ αντιμετωπίζουν τη συγκριμένη δυσκολία χρησιμοποιώντας εναλλακτικούς τρόπους για να αναγνωρίσουν τους ανθρώπους -όπως να θυμούνται τον τρόπο που περπατούν ή το χτένισμα, τη φωνή ή τα ρούχα τους.

Αν και ο Μπραντ Πιτ δεν έχει διαγνωστεί επίσημα με αυτή την πάθηση, ο ίδιος θεωρεί ότι πάσχει από αυτό εδώ και χρόνια και μάλιστα.

Ο ηθοποίος σημείωσε πως φοβάται ότι άνθρωποι από το περιβάλλον του μπορεί να θεωρούν ότι είναι απόμακρος ή πως τους αποφεύγει, καθώς «κανείς δεν τον πιστεύει».

Brad Pitt says he has prosopagnosia, rare disorder that causes face blindness https://t.co/XFd8sPpHZS