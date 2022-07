Η αγάπη του κόσμου για τους «βασιλιάδες» της ροκ μουσικής φάνηκε από τα πρώτα λεπτά που ανέβηκαν στην σκηνή του σταδίου. Την αρχή έκανε ο εκρηκτικός Alice Cooper με ένα ρεπερτόριο από αγαπημένες επιτυχίες, που για ακόμη μια φορά απέδειξε γιατί παρα΄μενει στην κορυφή.

Όταν έφτασε η στιγμή που ερμήνευσε το «Poison» έγινε χαμός όχι μόνο στην αρένα και τις κερκίδς αλλά και στα social media που χιλιάδες χρήστες γέμισαν τους λογαριασμούς τους με όσα διαδραματίστηκαν στο ΟΑΚΑ.

Ύστερα από μιάμιση ώρα ερμηνίας του Alice Cooper ήρθε η στιγμή που ανέβηκαν στην σκηνή οι Scorpions για 27η φορά επί ελληνικού εδάφους. Αλλωστε είχαν πει στη συνέντευξη Τύπου πριν λίγες ημέρες πως η «Η Ελλάδα είναι μια οικογενειακή μας υπόθεση. Από την εποχή της συναυλίας μας στο Καλλιμάρμαρο, στο Λυκαβηττό και φέτος ο ΟΑΚΑ φέτος οι σχέσεις μας με το ελληνικό κοινό γίνονται ολοένα και πιο στενές».







«Rock you like a hurricane», «Big city nights», «Tease me please me», «The zoo», είναι μόνο μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της μπάντας που ερμήνευσαν live και έκαναν όσους βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ να ζήσουν μοναδικές στιγμές ροκάροντας.