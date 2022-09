Μια νέα μελέτη της Kaspersky αποκάλυψε τα διαδικτυακά ενδιαφέροντα των παιδιών για το καλοκαίρι του 2022, λαμβάνοντας δεδομένα από αναζητήσεις στο Google και το YouTube.

Το «Big Floppa» αναδείχθηκε ως το πιο δημοφιλές meme, ενώ η τέταρτη σεζόν του «Stranger Things» αποτέλεσε την πιο αγαπητή σειρά του καλοκαιριού.

Το φετινό καλοκαίρι η σειρά «Stranger Things» κυριάρχησε με διαφορά στις προτιμήσεις του κοινού. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία η τέταρτη σεζόν έσπασε τα ρεκόρ όλων των εποχών, καθώς οι θεατές την παρακολούθησαν για 287 εκατομμύρια ώρες την εβδομάδα μεταξύ 23 και 29 Μαΐου. Εκτός από σειρές, όμως, τα παιδιά εξερεύνησαν επίσης νέα παιχνίδια, memes και bloggers. Η Kaspersky ανέλυσε ανώνυμα δεδομένα που παρέχονται από χρήστες του λογισμικού γονικού ελέγχου «Kaspersky Safe Kids» από την 1η Ιουνίου 2022 έως τις 22 Αυγούστου 2022. Τα δεδομένα περιλάμβαναν ερωτήματα αναζήτησης στο Google και το YouTube.

Τι αναζήτησαν περισσότερο τα παιδιά;

Το πιο δημοφιλές meme του καλοκαιριού που αναζήτησαν τα παιδιά στο Google ήταν το Big Floppa, με ένα στα πέντε αιτήματα για memes (20%) να αφορούν το συγκεκριμένο meme.

Big Floppa

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το 33% των αναζητήσεων των παιδιών στο Google αφορούσε το YouTube, ενώ το 18% αφορούσε διάφορες υπηρεσίες διαδικτύου. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό το καλοκαίρι τα παιδιά ασχολήθηκαν περισσότερο με το δημιουργικό κοινωνικό δίκτυο «DeviantArt» (6%) παρά με το TikTok (5%). Το «DeviantArt» είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή κοινότητα για καλλιτέχνες ή λάτρεις της τέχνης και επιτρέπει στους ανθρώπους να συνδέονται μέσω της δημιουργίας και του διαμοιρασμού τέχνης.

Επιπλέον, το gaming ήταν μια από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες, με το μερίδιό του στις αναζητήσεις των παιδιών να ανέρχεται στο 10%. Συγκεκριμένα, το Roblox κυριάρχησε αντιπροσωπεύοντας το 33% των σχετικών αναζητήσεων, ξεπερνώντας κατά πολύ το Minecraft (9%), παρά την τεράστια δημοτικότητά του στα παιδιά. Ακόμα μία συχνή αναζήτηση αυτό το καλοκαίρι ήταν το "Pokemon Scarlet and Violet" της Nintendo που κυκλοφόρησε πρόσφατα, το οποίο συγκέντρωσε το 5% των αναζητήσεων.

Τι αναζήτησαν τα παιδιά στο YouTube;

Stranger Things

Ανάμεσα σε όλα τα αιτήματα για «Κινούμενα σχέδια, ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές» (16% όλων των αναζητήσεων στο YouTube), υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον για την τέταρτη σεζόν του Stranger Things. Τα παιδιά αναζήτησαν όχι μόνο βίντεο που σχετίζονται με τη σειρά, αλλά και τους ηθοποιούς και τους χαρακτήρες που έπαιξαν τους κύριους ρόλους. Αυτή τη φορά οι πιο διάσημες ηθοποιοί ήταν η Millie Bobby Brown και η Sadie Sink.

{https://www.youtube.com/watch?v=AhGLgZZoszk}

Η δημοτικότητα του Stranger Things μεταφέρθηκε και στο πεδίο της μουσικής (τα αιτήματα για μουσική στο YouTube ανέρχονται στο 16%). Τα πιο συχνά αναζητούμενα βίντεο που έψαξαν τα παιδιά ήταν το "Chrissy, Wake Up" - ένα βίντεο που δημιουργήθηκε από clip και φωτογραφίες από την τέταρτη σεζόν, καθώς και το κομμάτι της Kate Bush "Running Up That Hill" (1985), το οποίο άρεσε σε έναν από τους κύριους χαρακτήρες.

Pink Sauce

Το meme «Pink Sauce» αποτέλεσε ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Εμφανίστηκε στο TikTok και δημιουργήθηκε από τον blogger Chef.pii, ο οποίος κυκλοφόρησε μια ροζ φαγώσιμη σάλτσα. Κάποια χαρακτηριστικά του προϊόντος, όπως η ποσότητα της σάλτσας στη συσκευασία και η ποιότητα του ίδιου του προϊόντος, θεωρήθηκαν σκανδαλώδη και αποτέλεσαν αντικείμενο συζητήσεων.

Summer bloggers

Εκτός από τα memes, τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για παιχνίδια στο YouTube αυτό το καλοκαίρι – αυτή η κατηγορία αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο αριθμό αναζητήσεων - 27%. Οι περισσότερες σχετικές αναζητήσεις αφορούσαν game bloggers (35%) και bloggers που ειδικεύονται στο Minecraft (27%).

Οι influencers που προβάλλουν διάφορους τύπους περιεχομένου, όπως προκλήσεις ή lifestyle περιεχόμενο, αποτελούν το 20% των αναζητήσεων των παιδιών. Ο πιο δημοφιλής blogger του καλοκαιριού ήταν ο Spencer X, ο οποίος προωθεί περιεχόμενο που σχετίζεται με τη μουσική. Έχει 2,66 εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube και 55,1 εκατομμύρια στο TikTok.

«Παρατηρούμε ότι τα ενδιαφέροντα των παιδιών και οι εκάστοτε τάσεις μεταβάλλονται με ταχύτητα. Στην κυριολεξία κάθε τρίμηνο εμφανίζονται νέα memes, καινούργιες ταινίες και ήρωες. Για παράδειγμα, το ανατριχιαστικό παιχνίδι The Backrooms ήταν απίστευτα δημοφιλές αυτή την άνοιξη, ενώ αυτή τη στιγμή το "Pokemon Scarlet and Violet" βρίσκεται ήδη στην κορυφή της λίστας. Η παρακολούθηση όλων των αλλαγών μπορεί να αποδειχθεί αρκετά δύσκολη αν δεν είστε παιδί, επομένως οι εφαρμογές γονικού ελέγχου μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς να κατανοήσουν όλες τις τάσεις και τα θέματα της επικαιρότητας», σχολιάζει η Anna Larkina, ειδικός στην ανάλυση web περιεχομένου στην Kaspersky.

Η πλήρης αναφορά σχετικά με τα διαδικτυακά ενδιαφέροντα των παιδιών είναι διαθέσιμη μέσω αυτού του συνδέσμου.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για να διατηρήσετε τα παιδιά σας ασφαλή στο διαδίκτυο: