Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο ηθοποιός Χένρι Σίλβα. Ο «κακός» του Χόλυγουντ έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (14/9) από φυσικά αίτια, όπως επιβεβαίωσε ο γιος του Σκοτ.

Ο θάνατός του έγινε αρχικά γνωστός από την Deana Martin, η οποία έγραψε στο Twitter: «Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες από την απώλεια του αγαπημένου μας φίλου Χένρι Σίλβα, ενός από τους ωραιότερους, πιο ευγενικούς και ταλαντούχους άνδρες που είχα τη χαρά να γνωρίσω. Ο φίλος μου ήταν ο τελευταίος επιζών σταρ της αρχικής ταινίας Oceans 11. Σε αγαπάμε Χένρι, θα λείψεις».

Ο Χένρι Σίλβα ξεχώρισε για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Ocean’s Eleven» και «The Manchurian Candidate».

Συμμετείχε επίσης στο «Sharky’s Machine» (1981), στην ταινία του Τσακ Νόρις «Code of Silence» (1985), στην ταινία του Στίβεν Σίγκαλ «Above the Law» (1988), στο «Ντικ Τρέισι» του Γουόρεν Μπίτι (1990) και το «Ghost Dog: The Way of the Samurai» του Jim Jarmusch (1999).

Η τελευταία εμφάνιση του στην οθόνη ήταν στο ριμέικ «Ocean’s Eleven» το 2001.

Η ζωή του Χένρι Σίλβα

Ο Χένρι Σίλβα γεννήθηκε στο Μπρούκλιν και μεγάλωσε στο ισπανικό Χάρλεμ. Σύμφωνα με το βιβλίο «Ισπανοί στο Χόλιγουντ», οι γονείς του ήταν Ιταλοί, ενώ είχε καταγωγή και από το Πουέρτο Ρίκο.

Παράτησε το σχολείο στα 13 του και άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα θεάτρου ενώ δούλευε ως λαντζέρης και τελικά σερβιτόρος. Ο Σίλ΄βα πέρασε από οντισιόν για το Actors Studio το 1955. Ήταν ένας από τους πέντε φοιτητές που έγιναν δεκτοί από σύνολο 2.500 υποψηφίων.

Ο Σίλβα παντρεύτηκε δύο φορές τη δεκαετία του 1950. Ο τρίτος του γάμος, με τη Ruth Earl, διήρκεσε από το 1966 μέχρι το διαζύγιό τους το 1987. Απέκτησε δύο γιους, τον Μάικλ και τον Σκοτ.