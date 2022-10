Θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε ο ράπερ Κάνιε Γουέστ, φορώντας σε δημόσια εμφάνισή του μια προκλητική μπλούζα που έγραφε πως... οι ζωές των λευκών μετράνε (White lives matter) παραφράζοντας το σύνθημα που συσπείρωσε μεγάλη μερίδα αμερικανών πολιτών μετά τη δολοφονία του Trayvon Martin το 2013, καθώς και αργότερα του George Floyd.

Απευθυνόμενος στους 17 εκατομμύρια ακολούθους του, ο Κάνιε Γουέστ έγραψε:

Όλοι γνωρίζουν ότι το «Black Lives Matter» ήταν απάτη. Τώρα τελείωσε.

Kanye West posted this on his Instagram story: “Everyone knows that Black Lives Matter was a scam. Now it’s over. You’re welcome.” pic.twitter.com/tmSx3H06zL