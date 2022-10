Με πληθώρα εγκωμιαστικών σχολίων υποδέχθηκε την πρεμιέρα του «Maestro» το τηλεοπτικό κοινό, εκθειάζοντας τον δημιουργό, Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

Η ιστορία ευαισθητοποίησε με τους χαρακτήρες και τα κοινωνικά θέματα που έθιξε. Οι ερμηνείες των ηθοποιών καθήλωσαν. Οι εικόνες και η μουσική μάγεψαν.

Το κοινό ενθουσιάστηκε και κατέκλυσε τα social media με χιλιάδες σχόλια. Ωστόσο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρατήρησαν ομοιότητες με άλλες σειρές ή ταινίες του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα το «Call Me By Your Name».

Η πρωινή εκπομπή του Star επισήμανε πως η αισθητική του «Maestro» και της δραματικής ταινίας του σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό, δείχνοντας όμοιες σκηνές από τα δύο πρότζεκτ.