Ο πρίγκιπας Χάρι είναι μεγάλος υποστηρικτής των επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

Ο γιος του βασιλιά Καρόλου του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρθηκε στα οφέλη που βίωσε μετά την έναρξη θεραπείας.

Ο Δούκας του Σάσσεξ τόνισε πόσο περιορισμένη ήταν η οπτική του προτού ξεκινήσει τις συζητήσεις με έναν επαγγελματία ψυχικής υγείας.

«Η στιγμή που άρχισα να κάνω θεραπεία, άνοιξε τα μάτια μου», είπε πρόσφατα ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος ήταν ειδικός προσκεκλημένος στο «The Masters of Scale Summit», συνέδριο στο Σαν Φρανσίσκο για επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που επιδιώκουν την επιτυχία.

«Περνούσα τη ζωή μου νομίζοντας ότι υπήρχε μόνο ένας τρόπος να ζήσω. Και η θεραπεία άλλαξε την αντίληψη αυτή» διευκρίνισε.

«Στη συνέχεια, όταν βρήκα τον δρόμο μου προς το life coaching, ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι τώρα έχω προοπτική και μεγάλη κατανόηση της αξίας μου. Ανέκτησα αυτοπεποίθηση, την οποία δεν πίστευα ποτέ ότι είχα», πρόσθεσε.

«Είναι συναρπαστικό να γνωρίζουμε ποιες είναι οι ανθρώπινες δυνατότητες για κάθε άτομο εδώ σε αυτήν την αίθουσα και σε ολόκληρο τον κόσμο», σημείωσε ο Χάρι. «Αλλά βρισκόμαστε, επίσης, σε ένα σημείο όπου πραγματικά πρέπει να ξεκλειδώσουμε αυτές τις δυνατότητες. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να το κάνουμε αυτό είναι να εξελίξουμε τον εαυτό μας, αλλά και να βοηθήσουμε τους ανθρώπους για τους οποίους είμαστε υπεύθυνοι να αναπτυχθούν επίσης», τόνισε.

Στη σειρά ντοκιμαντέρ «The Me You Can't See», την οποία δημιούργησε μαζί με την Όπρα Γουίνφρεϊ, ο πρίγκιπας Χάρι επεσήμανε ότι η ψυχοθεραπεία δεν ήταν θέμα συζήτησης στην οικογένειά του. Όμως, ο στενός κύκλος του είχε παρατηρήσει αλλαγές στη συμπεριφορά του.

«Ήταν κάποια κοντινά μου άτομα που άρχισαν να λένε: "Αυτή δεν είναι φυσιολογική συμπεριφορά, ίσως θα έπρεπε να το εξετάσεις ή ίσως να πας να ζητήσεις βοήθεια"», υπογράμμισε ο πρίγκιπας Χάρι σημειώνοντας ότι η ηλικία των 28 έως 30 ετών ήταν μία περίοδος «εφιάλτης» γεμάτη άγχη και εξάντληση λόγω των καθήκοντων που είχε ως μέλος της βασιλικής οικογένειας.