Τα «Μήλα» του Χρήστου Νίκου - που ήταν και η ελληνική υποψηφιότητα για τα Όσκαρ το 2021 στην κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας - γίνεται τηλεοπτική σειρά από την εταιρεία παραγωγής της Κέιτ Μπλάνσετ.

Ο Καναδός συγγραφέας Ίαν Ριντ και ο Αμερικανός ηθοποιός και σεναριογράφος Τζέισον Σουόρτσμαν ετοιμάζονται να μεταφέρουν τα «Μήλα», την πολυβραβευμένη ταινία – και σκηνοθετικό ντεμπούτο – του Χρήστου Νίκου από το 2020, στην αμερικανική μικρή οθόνη.

Σκηνοθέτης του νέου πρότζεκτ θα είναι, μάλιστα, ο ίδιος ο Νίκου.

Η ιστορία - που απολαύσαμε με πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη - διαδραματίζεται σε μια πόλη, της οποίας το όνομα δεν γνωρίζουμε, εν μέσω μιας έξαρσης ξαφνικής αμνησίας των κατοίκων. Οι ήρωές της εντάσσονται σε ένα πειραματικό πρόγραμμα αποκατάστασης, σχεδιασμένο ώστε να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να «δημιουργήσουν» μια νέα ταυτότητα.

Ο Ριντ είναι συγγραφέας πέντε βιβλίων, συμπεριλαμβανομένου του μπεστ σέλερ μυθιστορήματος «Σκέφτομαι να βάλω ένα τέλος» που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 20 γλώσσες και πρόσφατα μεταφέρθηκε σε ταινία για το Netflix.

Ο Σουόρτσμαν συμμετέχει στην επερχόμενη ταινία του Γουές Άντερσον «Asteroid City» και στη συνέχεια θα τον δούμε στο φιλμ «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes».

Ο Αθηναίος Νίκου, πάλι, σκηνοθετεί τη δεύτερή του ταινία «Fingernails» για την Apple.