Την είδηση του θανάτου του Wilko Johnson έκανε γνωστή η οικογένειά του στους επίσημους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι ο αγαπημένος μουσικός πέθανε στο σπίτι του, τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου.

Μπορεί το 2013 να του είχαν δώσει μόλις 10 μήνες ζωής, ωστόσο εκείνος κατάφερε να τους διαψεύσει όλους και να ζήσει αρκετά χρόνια παραπάνω.

Ο Johnson γεννήθηκε ως John Peter Wilkinson στο Canvey Island του Essex το 1947. Άρχισε να παίζει κιθάρα ως έφηβος, αλλά η επαγγελματική του καριέρα του ξεκίνησε το 1971, όταν σχημάτισε τους Dr Feelgood με τον τραγουδιστή Lee Brilleaux, τον μπασίστα John B Sparks και τον ντράμερ, John Martin.

Το συγκρότημα έγινε εκφραστής της βρετανικής παμπ ροκ σκηνής και ο Johnson έγινε γρήγορα γνωστός για το ξεχωριστό του στυλ στην κιθάρα, καθώς εκτός από τις τεχνικές του δεξιότητες συνήθιζε να σηκώνει την κιθάρα του στους ώμους, σαν όπλο και να κάνει μεγαλειώδεις εμφανίσεις στις συναυλίες της μπάντας.

Ο Wilko Johnson εμφανίστηκε ως guest star στο Game of Thrones παίζοντας τον Ser Ilyn Payne, έναν βουβό εκτελεστή.

This is the announcement we never wanted to make, & we do so with a very heavy heart: Wilko Johnson has died. He passed away at home on Monday 21st November. Thank you for respecting the family's privacy at this very sad time. RIP Wilko Johnson.

