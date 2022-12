Ο τραγουδιστής της κάντρι μουσικής Τζέικ Φλιντ (Jake Flint) από την Οκλαχόμα απεβίωσε στον ύπνο του από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, λίγες ώρες μετά το γάμο του. Ήταν μόλις 37 ετών.

Η πρώην μάνατζέρ του, Μπρέντα Κλάιν επιβεβαίωσε την είδηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Κυριακής.

«Ο πιο αστείος, ο πιο ξεκαρδιστικός, ο πιο σκληρά εργαζόμενος, ο πιο αφοσιωμένος καλλιτέχνης με τον οποίο συνεργάστηκα ποτέ στην καριέρα μου. Μόλις ετοιμαζόμασταν να ξεκινήσουμε κάποιες δουλειές μαζί, αφότου εκείνος και η Μπρέντα παντρεύτηκαν - κάτι που έγινε χθες. Ναι, χθες». έγραψε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Oklahoman ο τραγουδιστής πέθανε στον ύπνο του λίγες ώρες μετά τον γάμο του το Σάββατο.

Η σύζυγος του Φλιντ, Μπρέντα στην πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατό του έγραψε συντετριμμένη : «Θα έπρεπε να κοιτάμε τις φωτογραφίες του γάμου, αλλά αντί γι' αυτό πρέπει να διαλέξω ρούχα για να θάψω τον σύζυγό μου».

Ήταν ανερχόμενος καλλιτέχνης γνωστός για τις επιτυχίες «Long Road Back Home», «What's Your Name?», «Hurry Up and Wait» και «Cowtown». Αγάπησε την κάντρι μουσική όταν ο πατέρας του διαγνώστηκε με ALS και ζήτησε από

τους φίλους του να του μάθουν να παίζει κιθάρα επειδή λόγω της ασθένειας δεν μπορούσε να αθλείται μαζί του.