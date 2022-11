«Θα έπρεπε να κοιτάμε τις φωτογραφίες του γάμου, αλλά αντί γι' αυτό πρέπει να διαλέξω ρούχα για να θάψω τον σύζυγό μου», έγραψε συγκλονισμένη η σύζυγος του Τζέικ Φλιντ, Μπρέντα.

«Με ραγισμένη καρδιά και βαθιά θλιμμένη πρέπει να ανακοινώσω ότι ο Τζέικ Φλιντ απεβίωσε με τραγικό τρόπο», έγραψε η μάνατζέρ του γνωστού τραγουδιστή της κάντρι, Μπρέντα Κλάιν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Κυριακής.

O Φλιντ ήταν ανερχόμενος καλλιτέχνης γνωστός για τις επιτυχίες «Long Road Back Home», «What's Your Name?», «Hurry Up and Wait» και «Cowtown».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Oklahoman, πέθανε το βράδυ του Σαββάτου στον ύπνο του.

Η χήρα του, Μπρέντα Φλιντ, δημοσίευσε ένα βίντεο από τον γάμο τους που δείχνει τον τραγουδιστή να χορεύει στην ύπαιθρο, και να αγκαλιάζει και να φιλάει τη νέα του νύφη, ενώ ένας φωτογράφος καταγράφει τις τρυφερές στιγμές.

Σε μια σπαρακτική ανάρτηση την Τρίτη, μοιράστηκε τον πόνο που ένιωθε:

