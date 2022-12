Στη δημοσιότητα έδωσε η Disney το τρέιλερ και τον τίτλο της πέμπτης ταινίας της σειράς Ιντιάνα Τζόουνς η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 30 Ιουνίου 2023.

Το πιο εντυπωσιακό στο Indiana Jones and the Dial of Destiny, όπως είναι ο τίτλος της ταινίας, είναι ότι ο Χάρισον Φορντ επιστρέφει αλλά χωρίς... ρυτίδες.

Η ταινία διαδραματίζεται στη δεκαετία του '60 και ειδικά στην περίδοο κατά την οποία ήταν στα ύψη η κόντρα ΗΠΑ-ΕΣΣΔ για το διάστημα. Το τρέιλερ ξεκινά με μια σεκάνς «υψηλών οκτανίων» με τον Ιντιάνα Τζόουνς να πηδά ανάμεσα σε τουκ-τουκ και να πυροβολεί ενώ βρίσκεται επάνω σε μια μοτοσικλέτα.

Τους ρόλους των κακών της ταινίας υποδύονται ο Μαντς Μίκελσεν και ο Αντόνιο Μπαντέρας ενώ η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ θα εμφανιστεί ως η εγγονή του Ιντιάνα Τζόουνς, Έλενα.

Σκηνοθέτης και σεναριογράφος της πέμπτης ταινίας, αντικαθιστώντας τους Τζορτζ Λούκας και Στίβεν Σπίλμπεργκ, είναι ο Τζέιμς Μάνγκολντ ο δημιουργός της ταινίας Ford v Ferrari and Logan.

Ο 80χρονος Χάρισον Φορντ έχει δηλώσει ότι το Dial of Destiny θα είναι η τελευταία του ταινία ως Ιντιάνα Τζόουνς προσθέτοντας ότι θα είναι μια ταινία που «θα σας τρελάνει».

{https://youtu.be/ZfVYgWYaHmE}