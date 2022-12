Η αυτοαποκαλούμενη «Βασίλισσα των Χριστουγέννων», Μαράια Κάρεϊ απέκτησε το δικό της κόμικ. Η TidalWave Comics πρόσθεσε ένα νέο κόμικ στη σειρά «Female Force» με πρωταγωνίστρια την Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργό και παραγωγό.

Το κόμικ 22 σελίδων διατίθεται τόσο σε σκληρό εξώφυλλο, δημιουργία του διάσημου καλλιτέχνη κόμικ Τζο Φίλιπς, όσο και σε χαρτόδετο με εξώφυλλο του Νέλσον Χερνάντεζ.

Στο πλαίσιο της γιορτινής προώθησης, η TidalWave Comics κυκλοφορεί μια διευρυμένη ειδική έκδοση 28 σελίδων με εικονογράφηση εξωφύλλου από τον καλλιτέχνη της Marvel Comics, Yonami.

«Είμαι περήφανος που μου ζητήθηκε να γράψω αυτή τη βιογραφία και ελπίζω οι αναγνώστες να μάθουν κάτι νέο για τη Μαράια Κάρεϊ» είπε ο συγγραφέας Μάικλ Φράιζελ.

Σε εικονογράφηση του Πάμπλο Μαρτινένα το κόμικ παρουσιάζει τη ζωή και την καριέρα της διάσημης τραγουδίστριας, που είναι γνωστή για τη δυναμική της παρουσία στη σκηνή, την επιτυχία της «All I Want for Christmas is You» και το εντυπωσιακό φωνητικό της εύρος πέντε οκτάβων, αναφέρει η TidalWave Comics.

«Ως θαυμαστές της Μαράια Κάρεϊ από την πρώτη μέρα, είμαστε ενθουσιασμένοι που την έχουμε εντάξει στη σειρά βιογραφιών "Female Force"», δήλωσε ο εκδότης Ντάρεν Τζ. Ντέιβις.

«Έχει μια ιστορία που εμπνέει και η κυκλοφορία της την περίοδο των γιορτών φαίνεται ότι της ταιριάζει απόλυτα», πρόσθεσε.