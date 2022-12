Η Τέιλορ Σουίφτ θα κάνει το σκηνοθετικό της ντεμπούτο, με μία μεγάλου μήκους ταινία σε πρωτότυπο σενάριο, που έχει γράψει η ίδια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety, το κινηματογραφικό στούντιο Searchlight Pictures θα αναλάβει την παραγωγή της ταινίας.

«Είναι πραγματική χαρά και προνόμιο να συνεργαζόμαστε μαζί της, καθώς ξεκινά αυτό το συναρπαστικό και νέο δημιουργικό ταξίδι» ανέφεραν σε δήλωσή τους οι πρόεδροι της Searchlight, Ντέιβιντ Γκρίνμπαουμ και Μάθιου Γκρίνφιλντ. «Η Τέιλορ Σουίφτ είναι καλλιτέχνης και αφηγήτρια μιας ολόκληρης γενιάς», συμπλήρωσαν.

Λεπτομέρειες σχετικά με την ταινία, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, των συντελεστών και της πλοκής, δεν έχουν βγει προς το παρόν στη δημοσιότητα.

Αν και μέχρι στιγμής, δεν έχει ασχοληθεί ξανά με μια μεγάλου μήκους ταινίας, η σούπερ σταρ της ποπ έχει σκηνοθετήσει στο παρελθόν, βίντεο για τα «All Too Well» και «The Man», κερδίζοντας βραβεία MTV VMA και για τα δύο. Επιπλέον, η μικρού μήκους ταινία «All Too Well: The Short Film» είναι επίσης υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας μικρού μήκους.

{https://www.youtube.com/watch?v=tollGa3S0o8}

Κατά τη διάρκεια του φετινού φεστιβάλ κινηματογράφου του Τορόντο, η Σουίφτ εξέφρασε την επιθυμία της να ασχοληθεί με την παραγωγή ταινιών.

«Θα ήθελα να συνεχίσω να κάνω μερικά βήματα μπροστά», είπε. «Και νομίζω ότι τώρα βρίσκομαι σε ένα μέρος όπου το επόμενο βήμα δεν θα είναι «παιδικό» βήμα. Θα ήταν μεγάλη δέσμευση να κάνω μια ταινία. Και νιώθω ότι θα μου άρεσε πολύ αν μου δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία και προκύψει, γιατί απλά λατρεύω να λέω ιστορίες με αυτόν τον τρόπο», πρόσθεσε.