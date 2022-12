Η 80η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου του 2023 με οικοδεσπότη τον Τζέροντ Καρμάικλ - Αναλυτικά οι υποψηφιότητες

Οι υποψηφιότητες για την 80η τελετή απονομής των βραβείων Χρυσές Σφαίρες, ανακοινώθηκαν το πρωί της Δευτέρας (απόγευμα ώρα Ελλάδας) στην Αμερική και η αντίστροφη μέτρηση για την λαμπερή βραδιά, έχει ξεκινήσει.

Την απουσία του Τζορτζ Λόπεζ – ο οποίος βρέθηκε θετικός στον κορoνοϊό – «γέμισε» η ηθοποιός Σελένις Λέιβα μαζί με την κόρη του κωμικού Μάγιαν Λόπεζ. Η Ένωση Ξένων Ανταποκριτών του Χόλιγουντ αποκάλυψε τους φετινούς υποψηφίους εν μέσω της επιστροφής του θεσμού μετά το σκάνδαλο φυλετικού αποκλεισμού.

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία – Δράμα: «Avatar: The Way of Water», «Elvis», «The Fabelmans», «Tár», «Top Gun: Maverick»

Καλύτερη Ταινία – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: «Babylon», «The Banshees of Inisherin», « Everything Everywhere All at Once», «Glass Onion: A Knives Out Mystery», «Triangle of Sadness»

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα: Όστιν Μπάτλερ («Elvis»), Μπρένταν Φρέισερ («The Whale»), Χιου Τζάκμαν («The Son»), Μπιλ Νάι («Living»), Τζέρεμι Ποπ («The Ispection»)

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα: Κέιτ Μπλάνσετ («Tár»), Ολίβια Κόλμαν («Empire of Light»), Βαϊόλα Ντέιβις («The Woman King»), Άνα ντε Άρμας («Blonde»), Μισέλ Γουίλιαμς («The Fabelmans»)

Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Ντιέγκο Κάλβα («Babylon»), Ντάνιελ Κρέγκ («Glass Onion: A Knives Out Mystery»), Άνταμ Ντράιβερ («White Noise»), Κόλιν Φάρελ («The Banshees of Inisherin»), Ράλφ Φάινς («The Menu».

Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ: Λέσλι Μάνβιλ («Mrs. Harris Goes to Paris»), Μάργκοτ Ρόμπι («Babylon»), Άνια Τέιλορ-Τζόι («The Menu»), Έμα Τόμσον («Good Luck to You, Leo Grande», Μισέλ Γιο (Everything Everywhere All at Once»)

B’ Ανδρικός Ρόλος : Μπρένταν Γκλίσον – «The Banshees of Inisherin», Μπάρι Κέογκαν – «The Banshees of Inisherin», Μπραντ Πιτ – «Babylon», Κε Χουι Κουαν – «Everything Everywhere All at Once», Έντι Ρέντμεϊν – «The Good Nurse»

B’ Γυναικείος Ρόλος: Άντζελα Μπάσετ – «Black Panther: Wakanda Forever», Κέρι Κόντον – «The Banshees of Inisherin», Τζέιμι Λι Κέρτις – «Everything Everywhere All at Once», Ντόνι Ντε Λεόν – «Triangle of Sadness», Κάρεϊ Μάλιγκαν – «She Said».

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον («Avatar: The Way of Water»), Ντάνιελ Κουάν – Ντάνιελ Σέινερτ («Everything Everywhere All at Once»), Μπαζ Λούρμαν («Έλβις), Μάρτιν ΜακΝόναφ («The Banshees of Inisherin»), Στίβεν Σπίλμπεργκ («The Fabelmans»)

Καλύτερο Σενάριο: Τοντι Φιλντ (Tar), Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σίνερτ («Everything Everywhere all at once»), Μάρτιν ΜακΝτόνα («The Banshees of Inisherin»), Σάρα Πόλεϊ («Women Talking»), Στίβεν Σπίλμπεργκ – Τόνι Κούσνερ («The Fabelmans»)

Καλύτερη Animation Ταινία: «Guillermo Del Toro’s Pinocchio (Netflix)», «Inu-oh» (GKIDS), «Marcel The Shell With Shoes On» (A24), «Puss in Boots: The Last Wish» (Universal Pictures), «Turning Red» (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Καλύτερη Μουσική: Κάρτερ Μπέργουελ – «The Banshees of Inisherin», Αλεξάντερ Ντεσπλά – «Guillermo Del Toro’s Pinocchio», Χίλντουρ Γκουντναντότιρ – «Women Talking», Τζάστιν Χούρβιτς – «Babylon», Τζον Γουίλιαμς – «The Fabelmans».

Καλύτερο Τραγούδι: «Carolina» («Where the Crawdads Sing») — Τέιλορ Σουίφτ, «Ciao Papa» «Guillermo del Toro’s Pinocchio» — Ρόμπεν Κατζ, Γκιγιέργμο ντελ Τόρο, «Hold My Hand» («Top Gun: Maverick») — Lady Gaga, BloodPop, «Lift Me Up» «Black Panther: Wakanda Forever» — Tems, Ludwig Göransson, Ριάνα, Ράιαν Κούγκλερ, «Naatu Naatu» («RRR— Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: «All Quiet On the Western Front» (Γερμανία), «Argentina, 1985» (Αργεντινή), Close (Βέλγιο/Γαλλία/Ολλανδία), «Decision to Leave» (Νότια Κορέα), «RRR» (Ινδία)