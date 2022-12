Ο 60χρονος ηθοποιός επιχείρησε την ελεύθερη πτώση προτού η ταινία του 2022 γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα streaming Paramount+.

Η ταινία «Top Gun: Maverick» είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της Paramount Pictures φέτος, με εισπράξεις 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

«Γεια σε όλους, εδώ είμαστε πάνω από την ηλιόλουστη Νότια Αφρική» αναφέρει ο ηθοποιός και κινηματογραφικός παραγωγός πριν πάρει θέση για την πτώση από το ελικόπτερο σε βίντεο.

«Και κάνουμε τα γυρίσματα του «Mission: Impossible – Dead Reckoning», του πρώτου και δεύτερου μέρους» είπε ο Τομ Κρουζ, ο οποίος γυρίζει ο ίδιος τις επικίνδυνες σκηνές στις ταινίες, στις οποίες πρωταγωνιστεί.

«Δεν ήθελα να ολοκληρωθεί η χρονιά χωρίς να σας ευχαριστήσω όλους που πήγατε στους κινηματογράφους και σας ευχαριστώ που υποστηρίξατε το «Top Gun: Maverick» πρόσθεσε.

Ο ηθοποιός παρουσίασε επίσης τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη του «Dead Reckoning», Κρίστοφερ Μαγκουάιρ, καθισμένο δίπλα του στο ελικόπτερο. «Άκου, πρέπει πραγματικά να κάνουμε γύρισμα, πρέπει να πάρουμε αυτό το πλάνο».

Just a video of Tom Cruise free falling while thanking fans for watching #TopGunMaverick ? pic.twitter.com/lvOcxNTMbv