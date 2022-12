Συγκεκριμένα, με βαθμολογία 4,69 στα 5, σύμφωνα με το tasteatlas, η ελληνική κουζίνα κατατάχθηκε δεύτερη, μετά την νικήτρια Ιταλία και πριν, την Ισπανία.

Τα αγαπημένα πιάτα, των ανά τον κόσμο γευσιγνωστών για την Ελλάδα είναι - μεταξύ άλλων - ο γύρος, το σουβλάκι, ο μουσακάς, το τζατζίκι και από τα γλυκά το ραβανί.

Εκείνα, που έχουν λάβει την καλύτερη βαθμολογία είναι, το λάδι Καλαμάτας, τα φιστίκια Αιγίνης, ο ντάκος της Κρήτης, η Μπουγάτσα των Σερρών και το σαγανάκι.

Στις τρεις πρώτες θέσεις, φαίνεται να καταλαμβάνουν μεσογειακές χώρες, με ισχυρό το στοιχείο της παράδοσης.

TASTEATLAS AWARDS 2022: BEST CUISINES

