Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη θα βρεθεί ο τραγουδιστής του θρυλικού ροκ συγκροτήματος «Aerosmith», καθώς γυναίκα τον κατήγγειλε για την σεξουαλική της κακοποίηση όταν ήταν ανήλικη.

Σύμφωνα με την Τζούλια Χόλκομπ, όλα συνέβησαν τη δεκαετία του '70, όταν η ίδια ήταν 16 ετών κι ο Τάιλερ 25.

Η γυναίκα, μάλιστα, ισχυρίζεται ότι ο τραγουδιστής, εκτός από το να της επιτεθεί, της προκάλεσε σκόπιμα συναισθηματική δυσφορία, ενώ έπεισε και τη μητέρα της να του παραδώσει την κηδεμονία της.

Κάπως έτσι έζησαν μαζί για περισσότερα από τρία χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων είχαν αρκετές προσωπικές επαφές.

Η γυναίκα παρουσίασε ως απόδειξη της κατηγορίας της τα απομνημονεύματα του ίδιου του Τάιλερ, όπου ισχυρίζεται ότι «παραλίγο να παντρευτεί μια έφηβη» και ότι «οι γονείς της με ερωτεύτηκαν, υπέγραψαν ένα έγγραφο για να έχω την κηδεμονία, ώστε να μην με συλλάβουν αν την έβγαζα εκτός πολιτείας. Την πήρα μαζί μου σε περιοδεία».



Η Τζούλια αποκάλυψε ακόμη ότι έμεινε έγκυος το 1975 και έκανε έκτρωση μετά την επιμονή του Τάιλερ να το «ρίξει». Μέχρι στιγμής ούτε ο μουσικός ούτε οι δικηγόροι του έχουν σχολιάσει τη μήνυση, που κατατέθηκε στο Λος Άντζελες. Αν και στο έγγραφο δεν αναφέρεται ρητά το όνομα του Τάιλερ, δημοσίευμα των «Rolling Stones» ανέφερε ότι πρόκειται για τον τραγουδιστή των Aerosmith.

