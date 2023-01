Μυστήριο παραμένει εδώ και 140 χρόνια η μορφή του Τζακ του Αντεροβγάλτη.

Ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης αποτελεί έναν από τους πιο αιμοβόρους εγκληματίες. Στα τέλη του 19ου αιώνα, είχε σφάξει πέντε γυναίκες στο Λονδίνο, χωρίς να αφήσει ίχνη για να τον συλλάβουν.

Ο λόγος, που έκανε τα εγκλήματά του και πώς κατάφερνε να «ξεγλιστράει» από την αστυνομία παραμένουν άγνωστα.

Γνωστή φαίνεται, όμως, να γίνεται - σε ένα πρώτο στάδιο - η μορφή του λόγω ενός μπαστουνιού, που βρέθηκε ξανά στα αρχεία της βρετανικής αστυνομίας. Για χρόνια το μπαστούνι βρισκόταν στο Police College ενώ θεωρούταν ότι χάθηκε όταν το ίδρυμα έκλεισε το 2015.

Το πρόσωπο του Τζακ φαίνεται να είναι χαραγμένο στη λαβή ενός ξύλινου μπαστουνιού που ανήκε στον αστυνομικό, Φρέντερικ Αμπερλάιν, ο οποίος επί χρόνια προσπαθούσε να συλλάβει τον κατά συρροή δολοφόνο.

Ο Φρέντερικ Αμπερλάιν ήταν ο επικεφαλής επιθεωρητής το 1888 για την εξιχνίαση της υπόθεσης των δολοφονιών «Whitechapel», οι οποίες διαπράχθηκαν από τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη και παραμένουν ακόμη ανεξιχνίαστες.

Ο Επικεφαλής Επιθεωρητής Άμπερλαιν πέρασε πολλά χρόνια ανεβαίνοντας στις τάξεις της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, λύνοντας εγκλήματα στο East End. Μετά από χρόνια έγινε ο υψηλότερος επικεφαλής επιθεωρητής στο τμήμα εγκληματικών ερευνών της Σκότλαντ Γιαρντ.

Το μπαστούνι εκτίθεται για το προσωπικό και τους αντιπροσώπους στο κέντρο εκπαίδευσης της αστυνομίας Ryton του κολλεγίου μαζί με πρωτότυπα κομμάτια Police News σχετικά με τις δολοφονίες Ripper.

Ο Antony Cash, δημιουργός περιεχομένου στο College of Policing, δήλωσε: «Η εύρεση αυτού του μπαστουνιού ήταν μια συναρπαστική στιγμή για εμάς».

«Ο Τζακ ο Αντεροβγάλτης είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο διαβόητες υποθέσεις δολοφονίας στην ιστορία μας και τα εγκλήματά του ήταν σημαντικά στο άνοιγμα του δρόμου για τη σύγχρονη αστυνόμευση και την ιατροδικαστική καθώς ανάγκασαν την αστυνομία να αρχίσει να πειραματίζεται και να αναπτύσσει νέες τεχνικές, για να τα λύσει, όπως η διατήρηση της σκηνής του εγκλήματος, η δημιουργία προφίλ και η φωτογραφία».

«Αυτό το μπαστούνι είναι ένα τόσο συναρπαστικό τεχνούργημα, το οποίο αντιπροσωπεύει μια τόσο ιστορικά σημαντική περίοδο στην αστυνόμευση, και είναι εκπληκτικό που μπορούμε να το εκθέσουμε εδώ στο Ryton, μαζί με τα αρχικά αποκόμματα εφημερίδων, έτσι ώστε οι αξιωματικοί μας να μπορούν να δουν από πρώτο χέρι πόσο πολύ έχουμε προχωρήσει στην αστυνόμευση από τότε».

Jack the Ripper's face has finally been unmasked -- or so it appears -- after staying under wraps for more than a century, this according to a newly discovered artifact. https://t.co/VUr1xVZcrH