Ο 55χρονος ηθοποιός Τζέρεμι Ρένερ, γνωστός για τον ρόλο του ως «Hawkeye», ο οποίος κατάφερε να ζήσει έπειτα από το ατύχημα που είχε με το εκχιονιστικό μηχάνημα που τον παρέσυρε όσο αυτός απομάκρυνε χιόνι από τον δρόμο του σπιτιού του, ανέβασε ένα βίντεο στο Twitter, στο οποίο φαίνεται να λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα από τους ανθρώπους του νοσοκομείου με την οικογένεια του να βρίσκεται επίσης στο δωμάτιο του.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY