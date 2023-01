Συνέντευξη για μια σειρά από θεματικές παραχώρησε η Μαντόνα στην ιταλική έκδοση της Vaνity Fair.

Όπως εξηγήθηκε σχετικά, η έμπνευση των δημιουργών για την φωτογραφία έρχεται ως φόρος τιμής για τα 40 χρόνια καριέρας του pop ειδώλου, η οποία μόλις χθές ανακοίνωσε νέα παγκόσμια περιοδεία.

«Ήταν μια πρόταση από τους Luigi & Iango και σκέφτηκα ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη, ένας τρόπος να ενσταλάξω μια αποκλειστικά γυναικεία ενέργεια σε μια κόσμο που παραδοσιακά φανταζόταν και αντιπροσωπεύεται μόνο από άνδρες. Γύρισα λοιπόν τα τραπέζια και μου άρεσε η ιδέα να παίξω με μια αντίφαση που δεν ήταν καθόλου αντίφαση», δήλωσε η ίδια η Μαντόνα.

Στη συνέντευξή της, η Μαντόνα έκανε γνωστό ότι η μεγαλύτερη νίκη στη ζωή της είναι τα παιδιά της, ενώ στην επαγγελματική της διαδρομή, το ότι εξακολουθεί να… κάνει καριέρα.

«Ξόδεψα όλο μου το χρόνο, όλη μου την ενέργεια παλεύοντας και δουλεύοντας για πράγματα που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούσαν καν να φανταστούν ή με δυσκολία να πιστέψουν. Τι μου κόστισε; Απουσία ξεκούρασης, εγκατάλειψη της ασφάλειας, τέλος κάθε χαλάρωσης, αντίο σε μια άνετη ζωή, έλλειψη ύπνου, μηδενική ψυχική ηρεμία, αδυναμία να περάσω χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπώ. Ωστόσο, αυτό ήταν το ταξίδι που έπρεπε να κάνω, αυτό ήταν το κόστος που αποφάσισα να πληρώσω. Και επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: το πλήρωσα μέχρι την τελευταία δεκάρα» είπε ανάμεσα σε άλλα.

