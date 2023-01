Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση της εξαφάνισης του Βρετανού ηθοποιός, Τζούλιαν Σαντς, που έγινε γνωστός για τους ρόλους του σε δημοφιλείς ταινίες όπως το «Δωμάτιο με θέα» και «Κραυγές στη σιωπή».

Ο διάσημος πρωταγωνιστής αγνοείται εδώ και μία περίπου εβδομάδα, με τα τελευταία ίχνη του να εντοπίζονται την περασμένη Παρασκευή στα όρη Σαν Γκάμπριελ, όπου βρέθηκε για πεζοπορία.

Το όνομα του αγνοούμενου πεζοπόρου ανακοινώθηκε χθες Τετάρτη, ενώ έγινε γνωστό ότι εξαφανίστηκε ένας ακόμη πεζοπόρος ονόματι Μπομπ Γκρέγκορι.

Oh man, I've loved Julian Sands since A Room with a View. I hope he's found safe. https://t.co/IU75nMTOkB

Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδες διάσωσης απομακρύνθηκαν από το βουνό το περασμένο Σαββατοκύριακο λόγω φόβου χιονοστιβάδας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με drone και ελικόπτερο, αφού βελτιώθηκε ο καιρός.

Η κακοκαιρία που πλήττει την Καλιφόρνια τα τελευταία 24ωρα δυσκολεύει τις αναζητήσεις.

Ο Σαντς, που μεγάλωσε στο Γιόρκσαϊρ, έχει εμφανιστεί σε δεκάδες ταινίες στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Είναι παντρεμένος με τη συγγραφέα Ευγένια Σίτκοβιτς και έχει τρία παιδιά.

Julian Sands' George Emerson and Helena Bonham Carter's Lucy Honeychurch is one of my favorite romances put on film. Hoping for his safe return. pic.twitter.com/WVvWJZQetN