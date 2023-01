«Πάρτι» στα social media έχει προκαλέσει η δίωρη διάλεξη της Κιμ Καρντάσιαν στο κορυφαίο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ.

Κάμερες βρέθηκαν στο πανεπιστήμιο όπου η ριάλιτι σταρ και ο συνιδρυτής της SKIMS, Γενς Γκρηντ, έφτασαν για να μιλήσουν στους φοιτητές της Βοστώνης που είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα «Moving Beyond Direct to Consumer», όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός της στη Νew York Post.

Σύμφωνα με το NBC10 Boston, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο είπαν ότι η Καρντάσιαν έκανε μία εξαιρετική δίωρη διάλεξη σχετικά με την εταιρεία SKIMS, η οποία αποτιμήθηκε στα 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια μόλις πριν από ένα χρόνο.

Το Twitter, ωστόσο, δεν πείστηκε και έκανε «πάρτι» με πολλά από τα σχόλια να είναι έως και... πικρόχολα.

Kim Kardashian gives lecture at Harvard Business School on how she and her co-founder built SKIMS.



1963 was the first year HBS allowed women to enroll. Women made up 1% of the class.



Sixty years later, the class of 2023 is 46% female. pic.twitter.com/ujZk4MZ4Bq