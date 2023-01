Με στόχο την «καθαρή» πλοήγηση, χωρίς διαφημίσεις, ο Έλον Μασκ υποσχέται ένα νέο συνδρομητικό πακέτο πλοήγησης στο Twitter.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μασκ, στα τελευταία του tweets, υπαινίχθηκε πως θα έρθει μια νέα έκδοση του Twitter Blue που θα έχει μηδενικές διαφημίσεις και θα προσφέρεται σε υψηλότερη τιμή.

Το Twitter Blue κοστίζει σήμερα 7,99 δολάρια το μήνα και -όπως αναφέρεται- προσφέρει 50 τοις εκατό λιγότερες διαφημίσεις από τη μη πληρωμένη έκδοση.

Το νέο Twitter Blue, όπως υπαινίχθηκε ο Μασκ, θα μπορούσε να κυκλοφορήσει τις επόμενες εβδομάδες και να κοστίζει περισσότερο από την τρέχουσα τιμή.

«Οι διαφημίσεις είναι πολύ συχνές στο Twitter και πολύ μεγάλες. Λαμβάνουμε μέτρα για την αντιμετώπιση και των δύο τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε ο Μασκ στο tweet του.

Ακολούθησε ένα άλλο tweet που έλεγε ότι «θα υπάρξει μια συνδρομή με υψηλότερη τιμή που θα επιτρέπει μηδενικές διαφημίσεις».

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads