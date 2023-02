Το 2ο Museum of Sex εγκαινιάζεται την άνοιξη στο Μαϊάμι - Θα είναι το «αδελφάκι» του αντίστοιχου μουσείου της Νέας Υόρκης

Εγκαινιάζεται την άνοιξη στο Μαϊάμι το 2ο Museum of Sex, με περιοδικές εκθέσεις όπως τη «Sex: 100 Years of Design and Decency» και την «Desire Machines» του θρυλικού Ιάπωνα καλλιτέχνη Hajime Sorayama.

Θα στεγάσει επίσης μόνιμες εκθέσεις όπως τη συνεχιζόμενη στη Νέα Υόρκη «Super Funland: Journey into the Erotic Carnival» που σχεδίασε πλειάδα σχεδιαστών και καλλιτεχνών, περιλαμβανομένων του Ολλανδού σχεδιαστή μόδας Bart Hess και της καλλιτέχνιδος Rebecca Purcell.

Αφιερωμένο στην «εξύμνηση της πολιτισμικής σημασίας της ανθρώπινης σεξουαλικότητας», το 2ο Museum of Sex θα είναι το αδελφάκι στο Μαϊάμι του αντίστοιχου μουσείου της Νέας Υόρκης.

Ειδικότερα, το αρχιτεκτονικό γραφείο Snøhetta μετέτρεψε μια αποθήκη στη συνοικία Allapattah στο βορειοδυτικό Μαϊάμι· με 2.972 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακών χώρων, το νέο μουσείο θα είναι η δεύτερη τοποθεσία του Museum of Sex μετά το μουσείο της Νέας Υόρκης που σχεδίασε το γραφείο SHoP Architects και εγκαινιάστηκε το 2002.

«Η συνεργασία του Snøhetta με το Museum of Sex εδράζεται στη θετικότητα και τη χαρά» τόνισε η διευθύντρια του τομέα εσωτερικών χώρων, Anne-Rachel Schiffmann.

Εκτός του ότι θα στεγαστούν εκεί πάνω από 20.000 τεχνουργήματα και έργα τέχνης που θα αποτελούν τη μόνιμη συλλογή του μουσείου - φωτογραφίες, τεχνολογία και ενδύματα - ο σχεδιασμός προβλέπει χώρους για μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις.