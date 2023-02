Η βασίλισσα των Grammys είναι πλέον και επίσημα η Beyonce.

Η Beyoncé είναι η βασίλισσα των Grammy.

Στην τελετή απονομής των Μουσικών Βραβείων της Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ αναδείχθηκε νικήτρια σε τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ άλλων, Καλύτερου Χορευτικού/Ηλεκτρονικού Μουσικού Άλμπουμ καταρρίπτοντας το ρεκόρ των περισσότερων Grammy που κέρδισε ποτέ καλλιτέχνης.

Μέχρι τώρα η τραγουδίστρια, στιχουργός και παραγωγός ήταν στη δεύτερη θέση, με 28 νίκες και 79 υποψηφιότητες, μαζί με το μουσικό είδωλο Κουίνσι Τζόουνς.

Με εννέα νέες υποψηφιότητες φέτος, η Beyoncé ήταν προετοιμασμένη και έτοιμη να καταρρίψει το ρεκόρ των 31 βραβείων που κατείχε ο Ούγγρος μαέστρος, Γκέοργκ Σόλτι.

Νωρίτερα κέρδισε Grammy στην κατηγορία Καλύτερο Τραγούδι R&B για το «Cuff It». Στη συνέχεια κατέρριψε το ρεκόρ, κερδίζοντας στην κατηγορία Καλύτερο Άλμπουμ Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής για το «Renaissance».

Κέρδισε επίσης Grammy στις κατηγορίες Καλύτερης Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Ηχογράφησης για το «Break My Soul» και Καλύτερης Παραδοσιακής R&B Ερμηνείας για το «Plastic Off the Sofa».

Στην ομιλία της παραλαμβάνοντας το βραβείο Καλύτερου Χορευτικού/Ηλεκτρονικού Μουσικού Άλμπουμ μετά από παρατεταμένο χειροκρότημα, η Beyoncé είπε, κατά το ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Προσπαθώ να μην είμαι πολύ συναισθηματική. Προσπαθώ να χαρώ τη βραδιά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με προστατεύει. Ευχαριστώ Θεέ μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον θείο μου, Τζόνι ο οποίος δεν είναι εδώ, αλλά είναι εδώ το πνεύμα του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου, τον πατέρα μου, τη μητέρα μου, που με αγάπησαν και με ενθάρρυναν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον όμορφο σύζυγό μου, τα τρία όμορφα παιδιά μου, που είναι στο σπίτι και παρακολουθούν».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την queer κοινότητα για την αγάπη της και για την εφεύρεση του είδους. Ο Θεός να σε ευλογεί» τόνισε.

Ο σύζυγός της, ράπερ Jay Z έχει κερδίσει 24 Grammy και κατείχε τον τίτλο του καλλιτέχνη με τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα μουσικά βραβεία συνολικά 83.

Φέτος η Beyoncé είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες, εννέα και συμπλήρωσε τις συνολικά 88 στην καριέρα, συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου που ήταν μέλος των Destiny's Child

Επίσης ήταν πρώτη φορά υποψήφια στις κατηγορίες Χορευτικής/Ηλεκτρονικής Μουσικής.